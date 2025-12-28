Naši Portali
Stiže Brazilac?

Dinamo pronašao novog napadača? Njegov bi dolazak znatno narušio status jednog igrača plavih...

Autor
Karlo Ledinski
28.12.2025.
u 09:17

Marcelo Ryan već neko vrijeme je na radaru Zvonimira Bobana. Dinamo ga je pokušao dovesti i tijekom ljeta, ali tadašnji zahtjevi iz Japana bili su previsoki. Sada se situacija mijenja jer ulazimo u zimu u kojoj 23-godišnji Brazilac izlazi na tržište kao slobodan igrač, a Ryan ne namjerava produžiti ugovor s japanskim klubom Sagan Tosuom.

Dinamo je zato krenuo u konkretne poteze, iako i bez odštete financijski dio posla ostaje važan. Ryan bi u Dinamu konkurirao na poziciji centralnog napadača, njegovim mogućim dolaskom ojačala bi se konkurencija pokraj Diona Drene Belje i Sandra Kulenovića, kao i Monsefa Bakrara koji je povremeno pokrivao tu poziciju. No, zagrebački klub nije jedini koji ga prati.

Tijekom ljetnog prijelaznog roka često se spominjao interes Sao Paula, kluba kojeg vodi Hernan Crespo i koji na plaće troši nešto više od Dinama. Brazilci su se aktivirali potkraj kolovoza nakon teške ozljede središnjeg napadača Andre Silve, ali posao nisu uspjeli završiti. 

Ryan se s Dinamom povezivao i ranije, no tada su Japanci tražili oko dva milijuna eura, što je za Dinamo bilo previše. Kasnije su bili otvoreni i za nižu cifru, ali pregovore su otežavali kalendar japanskog prvenstva koje traje do siječnja, kao i činjenica da je igrač ove kalendarske godine bio na posudbi u FC Tokyju.

Napadač je prije Japana igrao za brazilsku Bahiju, a 2022. je prešao u Yokohamu. U ljeto 2024. prodan je u Sagan, koji ga je početkom ove godine posudio Tokiju na godinu dana. Ove sezone zabio je 13 golova u 35 nastupa, dok u japanskoj ligi ukupno ima 25 gola i šest asistencija u 83 utakmice.

Naravno, mogući dolazak Ryana vjerojatno bi značio i odlazak Sandra Kulenovića, čija je minutaža već i sada mala, a teško bi se zadovoljio s time da postane tek treća opcija na mjestu špice.

