Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
PRAVI MEĐIMUREC

Nepalac Jivan sreću je pronašao u Čakovcu, radi kao mlinar, slavio je i Božić: Najveći dio novca šalje obitelji, on se skrpa s 80 eura

Autor
Ivica Beti
27.12.2025.
u 15:30

Učenje hrvatskog jezika bio je najteži zadatak u mom životu, ali sada sam ga u velikoj mjeri svladao. Ovdje sam već oko jedanaest godina, a još nisam dobio dugoročni boravak, pa sam jako tužan zbog toga, kaže Sanjeev Joshi, koji je ove godine izabran kao jedan od najvolontera u Čakovcu

Nepalac Jivan Pariyar (43) stigao je u Hrvatsku prije tri godine. Prije toga sedam je godina radio u Ferrari Worldu u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Bio je pomoćnik u odjelu za goste u tom tematskom parku u zatvorenom, jednom od najvećih na svijetu, poznatom i po rollercoasteru "Formula Rossa" koji ubrzava do 240 kilometara na sat za svega 4,9 sekundi. Radno okruženje bilo je, priča nam, prijateljsko i ugodno, tvrtka mu je osigurala smještaj u hostelu, hranu, prijevoz, zdravstveno osiguranje i sadržaje za rekreaciju. Ali... – Bilo mi je prevruće. Nisam više mogao izdržati, pa sam dao otkaz – veli. Sada radi u jednoj prehrambenoj tvrtki u Međimurju kao mlinar. Plaća je nešto veća nego u Abu Dhabiju, ali najvažnije je da mu klima odgovara. – Hrvatska je prekrasna i jako mi se sviđa, Hrvati me prihvaćaju kao prijatelja. Uz klimu, najviše mi se sviđaju cvijeće i disciplina. Kuhinja? Bilo je teško naviknuti se na jela, ali sada je dobro – napominje. Ima obitelj u domovini. U kontaktu su putem WhatsAppa svaki dan. Preko zaslona mobitela dijele sretne i tužne trenutke. Teško mu je uvijek kad se sjeti da su više od 6000 kilometara udaljeni. U Hrvatskoj je život, veli, puno bolji nego u Nepalu, gdje je prosječna plaća oko 200 eura. Minimalac izno oko 130 eura. Obitelji s dvoje djece koja živi u gradu mjesečno za normalan život treba i do 300 eura, pa ne čudi velik broj migranata. Oko 27 posto BDP-a dolazi od doznaka iz inozemstva.

Ključne riječi
Čakovec Nepal Indija Jivan Pariyar Sanjeev Joshi strani radnici Indijac nepalac

Komentara 39

Pogledaj Sve
Avatar Gyam
Gyam
16:23 27.12.2025.

Hrvatima plača pokriva 80% mjesečnih potreba, dakle u minusu su 20% svaki mjesec, prelijevaju iz šupljeg u prazno a ovaj većinu plače šalje van Hrvatske i nema problema? Pa naravno kada mu država plača stan, hranu, režije, lako onda slati lovu kome god.

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
17:49 27.12.2025.

Koliko god vi članaka o veselim stranim radnicima stavili... nema tu sreće za Hrvatsku. Iskorištavanje domaćih se pretvorilo u iskorištavanje stranih sa još većim posljedicama.

VO
volimnju
18:47 27.12.2025.

kakva reklama za strance i nije on nikakav međimurac

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!