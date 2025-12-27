Nepalac Jivan Pariyar (43) stigao je u Hrvatsku prije tri godine. Prije toga sedam je godina radio u Ferrari Worldu u Abu Dhabiju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Bio je pomoćnik u odjelu za goste u tom tematskom parku u zatvorenom, jednom od najvećih na svijetu, poznatom i po rollercoasteru "Formula Rossa" koji ubrzava do 240 kilometara na sat za svega 4,9 sekundi. Radno okruženje bilo je, priča nam, prijateljsko i ugodno, tvrtka mu je osigurala smještaj u hostelu, hranu, prijevoz, zdravstveno osiguranje i sadržaje za rekreaciju. Ali... – Bilo mi je prevruće. Nisam više mogao izdržati, pa sam dao otkaz – veli. Sada radi u jednoj prehrambenoj tvrtki u Međimurju kao mlinar. Plaća je nešto veća nego u Abu Dhabiju, ali najvažnije je da mu klima odgovara. – Hrvatska je prekrasna i jako mi se sviđa, Hrvati me prihvaćaju kao prijatelja. Uz klimu, najviše mi se sviđaju cvijeće i disciplina. Kuhinja? Bilo je teško naviknuti se na jela, ali sada je dobro – napominje. Ima obitelj u domovini. U kontaktu su putem WhatsAppa svaki dan. Preko zaslona mobitela dijele sretne i tužne trenutke. Teško mu je uvijek kad se sjeti da su više od 6000 kilometara udaljeni. U Hrvatskoj je život, veli, puno bolji nego u Nepalu, gdje je prosječna plaća oko 200 eura. Minimalac izno oko 130 eura. Obitelji s dvoje djece koja živi u gradu mjesečno za normalan život treba i do 300 eura, pa ne čudi velik broj migranata. Oko 27 posto BDP-a dolazi od doznaka iz inozemstva.
Nepalac Jivan sreću je pronašao u Čakovcu, radi kao mlinar, slavio je i Božić: Najveći dio novca šalje obitelji, on se skrpa s 80 eura
Učenje hrvatskog jezika bio je najteži zadatak u mom životu, ali sada sam ga u velikoj mjeri svladao. Ovdje sam već oko jedanaest godina, a još nisam dobio dugoročni boravak, pa sam jako tužan zbog toga, kaže Sanjeev Joshi, koji je ove godine izabran kao jedan od najvolontera u Čakovcu
Koliko god vi članaka o veselim stranim radnicima stavili... nema tu sreće za Hrvatsku. Iskorištavanje domaćih se pretvorilo u iskorištavanje stranih sa još većim posljedicama.
kakva reklama za strance i nije on nikakav međimurac
Hrvatima plača pokriva 80% mjesečnih potreba, dakle u minusu su 20% svaki mjesec, prelijevaju iz šupljeg u prazno a ovaj većinu plače šalje van Hrvatske i nema problema? Pa naravno kada mu država plača stan, hranu, režije, lako onda slati lovu kome god.