Nova nevjerojatna utakmica Nikole Jokića: Približava se nestvarnom rekordu

Kada se umirovio 1974., Oscar Robertson zasigurno je i sam mislio kako je njegov rekord od 181 triple-double učinka u karijeri nepobjediv. Sve se promijenilo u ljeto 2016. kada je Kevin Durant napustio Oklahoma City Thunder pustivši zvijer s lanca tako što je Russella Westbrooka ostavio samog.

Westbrook je te sezone odnio MVP nagradu zahvaljujući triple-double prosjeku od 31.1 poena, 10.7 skokova i 10.4 asistencije i pridružio se Robertsonu kao jedini igrač kojem je to uspjelo (potom je to učinio još triput). Prošle sezone, to elitno društvo dobilo je novog člana u Nikoli Jokiću, a srpski centar i ove je sezone na triple-double prosjeku.

Ne samo to, već je i u porazu od Orlando Magica ostvario novi takav učinak, 16. ove sezone i 180. u karijeri. To znači da mu nedostaje samo jedna takva utakmica da izjednači "neuhvatljivi" rekord Oscara Robertsona, a potom može napasti i Westbrooka budući da je mlađi od njega sedam godina i na vrhuncu karijere dok je Russova na zalasku.

Jokić je zabio 34 poena, uhvatio 21 skok i podijelio 12 asistencija u 126:127 porazu Denver Nuggetsa od Orlanda. Zamalo je donio i pobjedu svojoj momčadi budući da je 12 sekundi prije kraja pogodio dva slobodna bacanja kojima je donio prednost Denveru, ali potom je Desmond Bane pet sekundi kasnije napravio isto.

Podrška Jokiću bili su Jamal Murray s 23 poena i Tim Hardaway Jr. s 20 ubačaja. Najbolji kod Magica bio je Anthony Black s 38 poena, dok je Bane 15 od svoja 24 poena zabio u posljednjoj četvrtini.