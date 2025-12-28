Vučić kaže da se Hrvatska naoružava zbog Srbije. Pa da, što je tu čudno

Uskoro će se navršiti sedam godina otkako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić službeno posjetio Zagreb. Pozvala ga je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, a susret je organiziran s ciljem smanjenja napetosti između dviju zemalja u sklopu čega je Vučić bio obećao i predaju dokumenata iz arhiva JNA i vojnih bolnica s podacima o nestalim Hrvatima. Ukratko, Vučić je prevario našu Predsjednicu, dokumenti koje je donio nisu vrijedili ništa. Čak i za najortodoksnije hrvatske mirotvorce on je tada postao prevarant. U proteklih sedam godina Vučić je redovito potvrđivao svoje neprijateljstvo prema Hrvatima i Hrvatskoj, koje je s godinama samo dodatno zaoštravao. I ove godine, u vrijeme dok su se Hrvatskoj čekali Badnji dan i Božić, Vučić je u Beogradu organizirao "ambasadorsku konferenciju", te sazvao kompletnu srbijansku diplomaciju. A to, naravno, nije moglo proći bez spominjanja Hrvatske. Vučić se, naime, javno upitao zašto se Hrvatska toliko naoružava, a onda i dao odgovor, da je to zbog Srbije. Bravo za Vučića. Konačno se u nečemu možemo složiti. Pustimo sad diplomatski rječnik, to je to. Da je na vlasti u Srbiji neki normalniji političar i vlast, neopterećena klasičnim srbijanskim mitom o realizaciji Velike Srbije, tempo naoružavanja Hrvatske sigurno bi bio sporiji. No kada imaš susjeda koji ti stalno viri preko plota, želi srušiti taj plot i ponovno se pojaviti u tvom dvorištu, a to uopće i ne skriva, jasno je tko Hrvatskoj daje jaki motiv da se jače naoruža.
Nije pitanje zašto se Hrvatska naoružava, to je svima jasno. Pravo je pitanje zašto Vučić toliko naoružava Srbiju. A zna se tko je serijski nasilnik u 'regionu'
Komentara 28
Što jaća vojska to mirniji i sigurniji život. Sa ovakvom Srbijom treba biti na oprezu. Uostalom nešto smo naučili iz povijesti. Nikad više neće republika Hrvatska biti nespremna.
Vučićevi botovi sendvičari, kao prethodnica, već napadaju!
Nije pitanje da li ce srbi izazvati nove ratove nego kada ce ih izazvati.