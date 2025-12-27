Naši Portali
DODATNI KORACI

Obitelj uzela odvjetnike zbog smrti slavnog olimpijca (27), mnogi pričaju o spornoj maski na licu

FILE PHOTO: Biathlon World Cup
TT NEWS AGENCY/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
27.12.2025.
u 08:41

Odvjetnički ured će djelovati kao poveznica između talijanskih vlasti i obitelji preminulog sportaša, kao što će i pružiti pomoć u svim postupcima vezanim uz prijevoz tijela u rodnu Norvešku

Sportski svijet šokiran je smrću poznatog norveškog biatlonca Siverta Guttorma Bakkena (27). Nakon njegove iznenadne smrti koja je povezana s maskom koju je imao tada na licu, norveški biatlonski savez i Bakkenova obitelj odlučili su poduzeti dodatne korake te su angažirali odvjetnički ured koji će pratiti slučaj do trenutka kada će rasvijetliti.

Kako je za norvešku televiziju TV 2 izjavio odvjetnik Bernt Heiberg iz odvjetničkog ureda Elden Advokatfirma, riječ je o standardnom pravnom poslu. Odvjetnički ured će djelovati kao poveznica između talijanskih vlasti i obitelji preminulog sportaša, kao što će i pružiti pomoć u svim postupcima vezanim uz prijevoz tijela u rodnu Norvešku.

- Radi se o redovitom angažmanu u kojem pomažemo obitelji te komuniciramo s talijanskim institucijama, uz podršku pri organizaciji repatrijacije pokojnika - rekao je Heiberg.

Odvjetnički ured naglasio je kako ne postoji nikakva osnova za sumnju da je u ovom slučaju riječ o kaznenom djelu. Heiberg je istaknuo da trenutačno nema sumnji koje bi upućivale na protupravne radnje. Njegova kolegica Oline Bredeli nalazi se u Italiji kako bi na terenu pratila razvoj događaja. Također je priopćeno da do objave prvog obdukcijskog nalaza, koji se očekuje početkom idućeg tjedna, neće biti dodatnih informacija za javnost.

Podsjetimo, dvadesetsedmogodišnji Norvežanin pronađen je mrtav 23. prosinca u hotelskoj sobi u Lavazeu, u Italiji, gdje se nalazio na pripremama s ostatkom reprezentacije.. Prema objavi norveškog biatlonskog saveza, u trenutku pronalaska nosio je masku za visinske treninge.

Sivert Guttorm Bakken smatran je jednim od najvećih zvijezda svjetskih biatlona. Debi u Svjetskom kupu imao je u ožujku 2022. godine, a iste sezone ostvario je i pobjedu u tom natjecanju. Nedugo zatim suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemim, nakon trećeg cijepljenja protiv covida-19 razvio je upalu srčanog mišića, što ga je na dulje vrijeme udaljilo od natjecanja.

Povratak je zabilježio u sezoni 2024./25. nastupima u IBU kupu, gdje je s nekoliko plasmana na postolje ponovno skrenuo pozornost na sebe. Ove zime vratio se i u sastav za Svjetski kup, ostvarivši više plasmana među deset najboljih. 

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta
Ključne riječi
Norveška Biatlon olimpijske igre Sivert Guttorm Bakken

