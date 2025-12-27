Naši Portali
Milijunska ponuda

Hit igrač HNL-a htio je u Dinamo, odbio Hajduk, a sad će u velikom transferu u inozemstvo

Zagreb: Dinamo i Lokomotiva sastali se u 9. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Hrvoje Delač
27.12.2025.
u 15:40

Krivak je u Lokomotivu stigao kao 14-godišnjak iz Ivančice te je prošao sve omladinske kategorije kluba

Fabijan Krivak jedan je od hit igrača HNL-a ove sezone. Ofenzivni veznjak koji često igra na poziciji desnog krila u ovoj polusezoni skupio je 18 nastupa i ima po tri pogotka i tri asistencije, a zbog odličnih igara mogao bi postati jedan od najunosnijih poslova Lokomotive u povijesti.

Naime, prema pisanju talijanskog insajdera Lorenza Leporea, zagrebački klub pred prodajom je svog igrača u češki klub Sigma Olomouc, trenutačno osmu momčad tamošnjeg prvenstva. Ako je vjerovati njegovim informacijama, posao je "težak" 2,5 milijuna eura.

"Sigma Olomouc je blizu završetka transfera Fabijana Krivaka iz Lokomotive. Vjeruje se da je dogovor postignut na 2,5 milijuna eura, uključujući ostvarive bonuse. Udinese i Sturm Graz također pokazuju konkretan interes, ali njihovi su razgovori trenutačno u manje odmakloj fazi. Krivakov agent Matej Škegro u ovoj fazi nije htio potvrditi dogovor", napisao je Lapore.

YouTuber pokazao kako mu izgleda lice nakon operacije i Joshuinog nokauta

Krivak se spominjao u kontekstu Dinama prošlog ljeta, što je bila njegova velika želja, ali do dogovora nije došlo. Spominjao se i interes Hajduka, koji ga je mjesecima pratio, ali Krivak je zahvalio na interesu i odbio ponudu. Sad će, izgleda, otići u inozemstvo.

Krivak je u Lokomotivu stigao kao 14-godišnjak iz Ivančice te je prošao sve omladinske kategorije kluba. Za prvu momčad upisao je 47 nastupa te četiri gola i isto toliko asistencija.

