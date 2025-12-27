Naši Portali
NA KONCERTU

VIDEO Thompson pjevao 'Bojnu Čavoglave': Sporni pozdrav orio se Arenom Zagreb, pjevač kritizirao gradsku vlast

Foto: Čitatelj
1/6
27.12.2025.
27.12.2025.
u 22:38

Među pjesmama koje su bilena repertoaru našla se i 'Bojna Čavgolave', a pjevač je i ovaj put poveo numeru spornim pozdravom. Štoviše, pozdrav se orio Arenom Zagreb

Marko Perković Thompson održao je u subotu u Areni Zagreb koncert u sklopu svoje dvoranske turneje. Među pjesmama koje su bilena repertoaru našla se i 'Bojna Čavgolave', a pjevač je i ovaj put poveo numeru spornim pozdravom. Štoviše, pozdrav se orio Arenom Zagreb. Pjevač je, također, pozvao na rušenje gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Publika je, s druge strane, sporni pozdrav skandirala i dok je Thomspon pjevao hit 'Sine moj'. 

Cavoglave arena
Thompson Tomasevic

Podsjetimo, koncert Marka Perkovića  je započeo isto kao i na Hipodromu, a nakon druge pjesme naziva Ravnoteža poznate po refrenu "kad zapjevam partija mi sudi, neka sudi pjevat ćemo ljudi".

Thompson je rekao da je dobro raspoložen te publici obećao božićnu pjesmu i najavio lijepu večer. Već uobičajeno u pjesmi Dolazak Hrvata zabio je mač što je izazvalo delirij, ali i pirotehnički show. "Antikristi i masoni, komunisti, ovi oni, sire sotonske fraze da nas poraze" poveo je Thompson publiku u Areni u pjesmi "E moj narode" uvodni dio koncerta nastavlja se nešto bržim ritmom.

FOTO Tisuće ljudi okupile se oko zagrebačke Arene uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona
1/36

U nešto sporijem dijelu koncerta emotivna je bila izvedba pjesme Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Tisuće mobitela obasjali su Arenu. "Za sve branitelje koji su dali život upalite svjetla" poručio je Thompson uoči pjesme Ratnici svjetla. Svaku pjesmu publika pjeva glasnije od Thompsona, on ih pušta da pjevaju većinu. Nakon uvoda, središnji dio koncerta Thompson je posvetio nešto sporijim pjesmama. Član Thompsonovog benda Petar Buljan nakon pjesme Necu izdat ja iznenada je održao govor u kojem je pozvao na vraćanje Bogu.Kad je počela pjesma Ako ne znaš šta je bilo, publika u Areni pala je u trans. Nakon skandiranja publike, glazbenik je otpjevao i pjesmu 'Anice, Kninska kraljice'. 

skandiranje
Ključne riječi
Marko Perković Thompson Marko Perković Thompson showbiz

Komentara 68

Pogledaj Sve
SV
Svastacuje
23:05 27.12.2025.

Smeta sudionicima marša.. Pod četničkom zastavom i zvezdom petokrakom... transparenti na ćirilici Jedan narod...koji??? Jedan jezik .koji?? Jedna država...koja??

Avatar Samodesno
Samodesno
23:07 27.12.2025.

Ništa hrvatsko nije sporno Hrvatima, samo neprijateljima Hrvatske.

PO
potrebi
23:41 27.12.2025.

Pamflet, kaj je ovo? Naravno da je pjevač pjevao Bojnu Čavoglave, pa pjeva je 35 g. I uvijek se pozdrav ori, možda jedino sad iz inata malo više i jače. Jedino je sporna zabrana te sektaške (sad je pitanje za koliko će mi komentar u skladu baš sa svime biti ideološki obrisan) gradske vlasti što brani Thomsonu da radi ono od čega živi, a Zagrepčanima još koji koncert. Ali Jugovići su i ranije svašta nešto branili pa u rupama nestali.

