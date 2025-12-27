VIDEO Thompson pjevao 'Bojnu Čavoglave': Sporni pozdrav orio se Arenom Zagreb, pjevač kritizirao gradsku vlast

Marko Perković Thompson održao je u subotu u Areni Zagreb koncert u sklopu svoje dvoranske turneje. Među pjesmama koje su bilena repertoaru našla se i 'Bojna Čavgolave', a pjevač je i ovaj put poveo numeru spornim pozdravom. Štoviše, pozdrav se orio Arenom Zagreb. Pjevač je, također, pozvao na rušenje gradonačelnika Tomislava Tomaševića. Publika je, s druge strane, sporni pozdrav skandirala i dok je Thomspon pjevao hit 'Sine moj'.

Podsjetimo, koncert Marka Perkovića je započeo isto kao i na Hipodromu, a nakon druge pjesme naziva Ravnoteža poznate po refrenu "kad zapjevam partija mi sudi, neka sudi pjevat ćemo ljudi".

Thompson je rekao da je dobro raspoložen te publici obećao božićnu pjesmu i najavio lijepu večer. Već uobičajeno u pjesmi Dolazak Hrvata zabio je mač što je izazvalo delirij, ali i pirotehnički show. "Antikristi i masoni, komunisti, ovi oni, sire sotonske fraze da nas poraze" poveo je Thompson publiku u Areni u pjesmi "E moj narode" uvodni dio koncerta nastavlja se nešto bržim ritmom.

U nešto sporijem dijelu koncerta emotivna je bila izvedba pjesme Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Tisuće mobitela obasjali su Arenu. "Za sve branitelje koji su dali život upalite svjetla" poručio je Thompson uoči pjesme Ratnici svjetla. Svaku pjesmu publika pjeva glasnije od Thompsona, on ih pušta da pjevaju većinu. Nakon uvoda, središnji dio koncerta Thompson je posvetio nešto sporijim pjesmama. Član Thompsonovog benda Petar Buljan nakon pjesme Necu izdat ja iznenada je održao govor u kojem je pozvao na vraćanje Bogu.Kad je počela pjesma Ako ne znaš šta je bilo, publika u Areni pala je u trans. Nakon skandiranja publike, glazbenik je otpjevao i pjesmu 'Anice, Kninska kraljice'.