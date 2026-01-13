Naši Portali
HNL TRANSFERI

Insajder tvrdi: Talijanski velikani raspituju se za velikog talenta iz HNL-a, on produljuje ugovor

Osijek i Istra sastali se u 16. kolu SuperSport HNL-a
Autor
Karlo Koret
13.01.2026.
u 20:58

U klubu očekuje se da će Kumar jednoga dana postati najskuplji izlazni transfer u povijesti Istre

Raul Kumar pred kraj prve polusezone uspio se probiti u prvu momčad Istre 1961. 17-godišnji branič upisao je četiri momčad za seniore, a u posljednja tri bio je u prvoj postavi. Riječ je o vrlo talentiranom mladom igraču koji je standardni reprezentativac Hrvatske u mlađim dobnim kategorijama, a sada je na sebe skrenuo pozornost i nekih europskih klubova.

Barem tako tvrdi talijanski insajder za transfere Lorenzo Lepore koji je u svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama istaknuo kako su za njega zainteresirani i talijanski velikani Inter i Milan.

Dodaje i kako je Istra ipak produljila ugovor s mladim braničem do 2030. godine te se u klubu očekuje da će Kumar jednoga dana postati najskuplji izlazni transfer u povijesti Istre. Za sada taj rekord dijele Mauro Perkovič, Beyatt Lekouiery i Monsef Bakrar koji su poluotok napuštali za iznose od dva milijuna eura.

Aktualni ugovor vrijedi mu do lipnja 2027.
Ključne riječi
Milan Inter Istra 1961

