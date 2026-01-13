Insajder tvrdi: Talijanski velikani raspituju se za velikog talenta iz HNL-a, on produljuje ugovor

Raul Kumar pred kraj prve polusezone uspio se probiti u prvu momčad Istre 1961. 17-godišnji branič upisao je četiri momčad za seniore, a u posljednja tri bio je u prvoj postavi. Riječ je o vrlo talentiranom mladom igraču koji je standardni reprezentativac Hrvatske u mlađim dobnim kategorijama, a sada je na sebe skrenuo pozornost i nekih europskih klubova.

Barem tako tvrdi talijanski insajder za transfere Lorenzo Lepore koji je u svojoj posljednjoj objavi na društvenim mrežama istaknuo kako su za njega zainteresirani i talijanski velikani Inter i Milan.

Dodaje i kako je Istra ipak produljila ugovor s mladim braničem do 2030. godine te se u klubu očekuje da će Kumar jednoga dana postati najskuplji izlazni transfer u povijesti Istre. Za sada taj rekord dijele Mauro Perkovič, Beyatt Lekouiery i Monsef Bakrar koji su poluotok napuštali za iznose od dva milijuna eura.

EXCL: NK Istra 1961 have renewed Raul Kumar’s contract until 2030.

Kumar is extremely highly rated internally, with the club viewing him as their next record sale.



Over the past month, multiple clubs have enquired about his situation and closely monitored him — including AC… pic.twitter.com/U3IKpP4RHJ — Lorenzo Lepore  (@lorenzooleporee) January 13, 2026

Aktualni ugovor vrijedi mu do lipnja 2027.