HNL

HNS objavio statistiku nakon analize 600 slučajeva: Evo koliko griješe hrvatski suci

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.01.2026.
u 17:07

Komisija je pogreške ponajprije evidentirala u dva razdoblja prvenstva - kolovozu i prosincu, dok su izvedbe tijekom ostatka prve polovice sezone ispunile očekivanja

Suci elitne skupine okupit će se u Medulinu nadolazećeg vikenda na tradicionalnom pripremnom seminaru uoči nastavka prvenstva u SuperSport Hrvatskoj nogometnoj ligi.

Prvi čovjek hrvatskog suđenja Bertrand Layec i njegovi suradnici iskoristit će ovu priliku za analizu tehničkih izvedbi hrvatskih sudaca tijekom prvih 18 kola SuperSport HNL-a te za dodatno učvršćivanje očekivanih tehničkih standarda - objavio je HNS na svojoj službenoj stranici.

Nakon pet mjeseci natjecanja komisija je generalno zadovoljna ukupnim izvedbama na terenu, kao i različitim intervencijama VAR sustava.

Analiza ukupno 599 ključnih situacija raspoređena je kako slijedi:

• 406 situacija za žuti karton, od kojih je 333 ispravno sankcionirano, dok 73 nisu zadovoljile disciplinska očekivanja;
• 193 ključna trenutka (isključenja, pogoci, zaleđa i kazneni udarci), od kojih je 144 ispravno procijenjeno, dok 49 nije ispunilo očekivanja komisije. 49 pogrešnih procjena sudaca odnosilo se na sljedeće odluke: isključenja: 13; zaleđa: 10; situacije vezane uz pogodak: 5; kazneni udarci: 21,
• 37 je ispravljeno uz pomoć video-tehnologije (VAR).

Komisija je zabilježila ukupno 12 velikih pogrešaka (isključenja: 5, zaleđa: 1, situacije vezane uz pogodak: 1, kazneni udarci: 5), u usporedbi s osam u sezoni 2024./25., što predstavlja postotak ispravnih odluka nakon VAR intervencije od 93,78 %, u odnosu na 93,92 % u sezoni 2024./25.

Komisija je pogreške ponajprije evidentirala u dva razdoblja prvenstva - kolovozu i prosincu, dok su izvedbe tijekom ostatka prve polovice sezone ispunile očekivanja. Kola 16., 17. i 18. također su obilježena određenim nedostacima u radu sudaca na terenu i VAR-a. Navedene situacije bit će u središtu rasprava tijekom početnog godišnjeg okupljanja u Medulinu.

analiza HNL Sudačka komisija

