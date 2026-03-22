JAKO SU LJUTI

Hrvatski klub žestoko je napao suca Patrika Kolarića: Pročitajte što su danas objavili

Rijeka je pobijedila Hajduk i izborila polufinale Kupa
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.03.2026.
u 21:09

Usporena snimka otkrila je da je stoper Jaruna  pogodio Caktaša. Nakon utakmice oglasio se klub i žestoko prozvao suca Kolarića zbog propusta

U sudačkoj nadoknadi Dugopolje je na utakmici protiv Jaruna (0:0) tražilo kazneni udarac. Mijo Caktaš je u kaznenom prostoru Jaruna dobio lakat u glavu, ali se sudac Patrik Kolarić nije oglasio.Usporena snimka otkrila je da je stoper Jaruna  pogodio Caktaša. Nakon utakmice oglasio se klub i žestoko prozvao suca Kolarića zbog propusta.

- Još jedna edukativna večer za naš klub – ovaj put na temu: “Što je penal, a što… ipak nije? Zahvaljujemo sucima na kreativnom pristupu pravilima nogometne igre. Uvijek je lijepo vidjeti kako se ista situacija može protumačiti na toliko različitih načina – posebno kad se radi o gostujućem kaznenom prostoru.

A kad se već educiramo – vrijedi istaknuti da je cijela utakmica odsuđena na zavidnoj razini “kreativnosti”. Umjetnik nekad poznat kao "najtalentiraniji hrvatski sudac…"

Međimurskog talenta je nakon Hajduka za kaznu spustilo iz HNL-a u Prvu NL, ali i ovo mu je izgleda prekomplicirano. Zli jezici su pomislili da nas je išao namjerno oštetiti, ali i za to treba neki talent. Htio je iza ostat suditi našim kadetima, ali bilo nam žao djece…- objavili su iz Dugopolja.

Komentara 1

Avatar Samodesno
Samodesno
21:59 22.03.2026.

Pa niste vi fk hajduk da vam se sviraju penali.

