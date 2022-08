Hrvatice su napravile čudo, ovo će se dogoditi prvi put u povijesti

Odbojkašice Hrvatske napravile su čudo. Veliko čudo. Jer, sljedeće sezone igrat će u elitnoj Ligi nacija, natjecanju u kojem nikada do sada u povijesti hrvatske odbojke nisu igrale. A to su izborile još jednom sjajnom izvedbom u zadarskom Višnjiku. U finalu FIVB Challenger turnira pobijedile su Belgiju sa 3:1. A ta Belgija je igrala u sva četiri dosadašnja izdanja Lige nacija (bivši Svjetski kup), no ove godine su ispale pa su morale igrati kvalifikacije u Zadru.

Ispunjenje svih snova

U kakvom elitnom društvu će igrati Hrvatska – SAD, Brazil, Italija, Kina, Japan, Srbija, Turska, Tajland, Dominikanska republika, Njemačka, Nizozemska, Kanada, Poljska i Bugarska. Sljedeće sezone igrat će se peto izdanje Lige nacija, na dosadašnja četiri Amerikanke su triput bile prve, Italija jednom, ove godine na završnici u Turskoj. Hrvatska je plasmanom u Ligu nacija osigurala najmanje 12 utakmica. Igrat će po četiri utakmice na tri turnira, a 16 reprezentacija bit će podijeljeno u dvije skupine po osam. Prvih osam reprezentacija po najboljem scoreu, ne po bodovima, igrat će na završnom turniru. Domaćin još nije određen, kao ni domaćin triju turnira. Tko zna, možda Zadar bude jedan od domaćina. Bilo bi to najjače odbojkaško natjecanje ikada igrano u Hrvatskoj. Kina je do sada bila dvaput domaćin, Turska i Italija po jednom.

- Presretna sam, presretne smo. Ovo je ispunjenje svih naših snova. Očekivale smo pobjedu, ali bilo je teško. Puno smo radili za ovo – rekla je Lea Deak, tehničarka naše reprezentacije.

Ali, kakva tehničarka. Ne samo da sjajno razigrava suigračice već stigne blokirati, ali i osvojiti bodove "kuhanjem"...

- Ha, ha, radim sve po potrebi. Moram. Zadovoljna sam svojom igrom, zadovoljna sam igrama svojih suigračica. Sljedeće sezone vjerujem da možemo iznenaditi pokojeg favorita u tom elitnom društvu – zaključila je Lea.

Dva tjedna slobodno

Jasno, Samanta Fabris, kapetanica reprezentacije, opet je bila naše prvo ime. To dokazuje i broj osvojenih bodova. Ali, imala je strašnu pomoć od svih ostalih, posebno u obrani gdje su Štimac, Miloš, Mlinar stizale sve one nemoguće lopte.

- Ne znam imam li uopće komentar na ovo što smo upravo napravile. Osjećaj je neopisiv. Vjerujem da još nismo svjesne što smo zapravo napravile. Jer, Liga nacija je elitno natjecanje i vjerujem da ćemo i tamo dobro odigrati. U sve tri utakmice na ovom turniru dale smo sve od sebe. Dobro, ne mogu biti zadovoljna svojim napadom, pokušala sam napraviti što manje pogrešaka, ali sam to nekako kompenzirala dobrom igrom u obrani – rekla je Laura Miloš.

Slijede dva tjedna odmor, a onda u nove akcije...

- Da dva tjedna ćemo provesti sa svojim najbližima, a onda se skupljamo jer igramo prvo kvalifikacije za Europsko prvenstvo, a onda sredinom rujna kreće i svjetsko prvenstvo – zaključila je Miloš.

Igračice Hrvatske ne samo da sjajno igraju već se i sjajno zabavljaju. Cijelo vrijeme priprema i boravka u Zadru bile su opuštene, atmosfera možda nikad nije bolja. Nakon susreta ovu generaciju došle su pozdraviti Barbara Jelić i Mia Jerkov, nekada perjanice jedne druge generacije.

- Oduševljena sam. Nemam više ništa za dodati - rekla je Mia Jerkov.

