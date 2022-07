Naše suparnice na SP-ima nikad nisu pobijedile europsku reprezentaciju

Odbojkašice Hrvatske večeras će u zadarskoj dvorani Krešimira Ćosića na Višnjiku (20 sati) igrati utakmicu polufinala FIVB Challenger kupa protiv Portorika. Naše odbojkašice plasirale su se u polufinale pobjedom nad Kazahstanom (3:0), dok su Portorikanke među četiri ušle izravno jer njihove suparnice u četvrtfinalu, Kamerunke, nisu ni stigle do Zadra. Problem je bio u vizama koje nisu dobile na vrijeme.

Dvaput smo gubili od njih

Hrvatska je do sada igrala dvaput protiv Portorika i oba puta smo izgubili. I to oba puta na natjecanju Grand-prixa, u drugoj jakosnoj skupini. Prvi put izgubili smo 2015. u Bugarskoj, a drugi put 2017. u Opatiji. Oba puta uspjeli smo osvojiti tek jedan set. Portoriko je reprezentacija koja ima puno više međunarodnog iskustva nego Hrvatska. Uostalom, igrale su do sada na osam svjetskih prvenstava. Najbolji plasman bio im je deseto mjesto u Njemačkoj 2002. godine. Zanimljivo je da na svjetskim prvenstvima nisu uspjele pobijediti nijednu europsku reprezentaciju. Ali europske reprezentacije redovito su pobjeđivale u natjecanjima Grand-prixa. Najviše su znale "stradati" Poljska, Bugarska i Češka. Igrao je Portoriko jednom i na Olimpijskim igrama, u Rio de Janeiru 2016. godine, no tamo su izgubile sve susrete ne osvojivši nijedan set.

– U svakom slučaju naše večerašnje suparnice kudikamo su ozbiljnija reprezentacija nego što je Kazahstan. Šteta što ih nismo imale prilike gledati uživo protiv Kameruna, kao što su nas gledale protiv Kazahstana. Dobro će nam doći dan odmora, a onda vjerujem da ćemo uz pomoć navijača proći u finale – rekla je Lucija Mlinar, igračica naše reprezentacije.

Protiv Kazahstana očekivao se mnogo veći posjet, no očigledno je Zadar ipak grad košarke i odbojka nema toliku popularnost.

– Ovo natjecanje velika je stvar za grad Zadar, zadarsku i hrvatsku odbojku. Ovo je povezivanje sporta i turizma. Sportskim klubovima donijet će benefit da vide kako to izgleda kada se organizira međunarodna manifestacija. Gradu Zadru i županiji donijet će promociju sporta i turizma te Hrvatskoj promociju u međunarodnim medijima – istaknula je pomoćnica pročelnice za kulturu i sport grada Zadra Snježana Jurinić, dok je predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza Ante Baković dodao:

Grad Zadar pružio nam je fenomenalne uvjete i na tome im ovom prilikom zahvaljujem. Osam ekipa bori se za jedno prestižno mjesto za ulazak u svjetsku ligu. Kada bi osvojili prvo mjesto, bio bi to prvi put u povijesti hrvatske odbojke da uđemo u jedno takvo prestižno natjecanje – zaključio je Baković.

Martina Šamadan u ovom je rosteru, uz Samantu Fabris, naša najiskusnija igračica.

– Kazahstan smo poprilično lagano pobijedile, a danas nas očekuje utakmica protiv Portorika s reprezentacijom s kojom se ne susrećemo često. Dosta su jače od Kazahstana pa ćemo se morati dosta dobro pripremiti uz videomaterijale i taktiku. Nadamo se najboljem ishodu – rekla je Šamadan.

Mika želi pomoći

Što se tiče rostera Portorika, imaju dvije igračice koje igraju u jakim europskim klubovima. Natalia Valentin igra u francuskom Saint Raphaelu, a Stephani Enright u talijanskoj Novari.

– Vjerujem da ću večeras pomoći suigračicama u ovoj važnoj utakmici. Imala sam problema s lakšom ozljedom pa nisam igrala protiv Kazahstana. Osjećam se svakim danom sve bolje i jedva čekam da sto posto dam svoj doprinos – rekla je Mika Grbavica, debitantica u hrvatskom dresu.

Kako stvari trenutačno stoje, vjerojatno će u finalu igrati Belgija, koja u Zadru i ima najbolji ranking. Ne tako davno bile su brončane na Europskom prvenstvu u Švicarskoj, 2013. godine.

