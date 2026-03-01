Bodo/Glimt bi procvao i ranije. Ali Josip Drmić i Pero Bočkaj imali su druge planove...

Možda bi se sve to s norveškim prvakom među šesnaest najboljih klubova Europe odigralo i puno ranije da Josip Drmić i čuveni Pero Bočkaj nisu u Dinamovu korist prelomili onu nezaboravnu dramu iz 2022. Trener Bodo/Glimta, prvog kluba koji se iz Arktičkog kruga probio do Lige prvaka, pomalo razočarano je tog ljeta u trenucima velikog maksimirskog delirija navukao gornji dio trenirke i zaputio se kući, na daleki sjever, raditi s igračima i cijelim klubom još predanije ne bi li taj mali jezičac na vagi u debeloj nadoknadi play-offa kvalifikacija jednog dana prešao na njegovu stranu.