EVO TKO BI IH ZAMIJENIO

Neviđeni presedan: Iran se povlači sa Svjetskog prvenstva nakon eskalacije sukoba sa SAD-om?

World Cup - AFC Qualifiers - Group A - Qatar v Iran
IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
01.03.2026.
u 10:16

Nakon vojnih napada SAD-a i Izraela na Iran, u kojima je navodno ubijen i vrhovni vođa, predsjednik iranskog saveza poručio je kako je nastup na Mundijalu "malo vjerojatan". FIFA je u stanju pripravnosti, a već se nagađa o potencijalnoj zamjeni

Svijet je u šoku nakon eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države i Izrael u subotu su izveli seriju zračnih napada na iranske gradove, uključujući Teheran, a kao službeni razlog naveli su sprječavanje razvoja nuklearnog oružja. Situacija je dodatno eskalirala nakon izvješća da je u napadima ubijen iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei. Iran je odgovorio napadima na američke vojne baze u regiji, gurnuvši cijelu situaciju na rub otvorenog rata i bacivši golemu sjenu na nadolazeće Svjetsko prvenstvo.

Posljedice su se odmah osjetile u svijetu sporta. Predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, izjavio je kako sumnja u sudjelovanje na turniru čiji je domaćin upravo SAD. "S obzirom na ovaj napad Sjedinjenih Država, malo je vjerojatno da se možemo veseliti Svjetskom prvenstvu. Ipak, konačnu odluku donijet će državni sportski vrh", poručio je Taj. Potvrda ozbiljnosti situacije je i suspenzija domaće lige, a tenzije su postojale i ranije, kada je iranska delegacija bojkotirala ždrijeb jer ključnim dužnosnicima, uključujući Taja, nisu odobrene vize.

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) našla se u nezavidnoj poziciji stotinjak dana prije početka natjecanja. Glavni tajnik FIFA-e Mattias Grafström poručio je da organizacija pomno prati situaciju, ali da je prerano za odluke. "Pročitao sam vijesti kao i vi. Naš je fokus na sigurnom Svjetskom prvenstvu na kojem će sudjelovati sve reprezentacije. Nastavit ćemo komunicirati s vladama domaćina", izjavio je Grafström, naglašavajući da je sigurnost prioritet, no nije htio spekulirati o mogućem isključenju Irana.

Dok FIFA poziva na oprez, u nogometnim kuloarima već se raspravlja o zamjeni za Iran u skupini G, gdje su ga čekali ogledi s Belgijom, Egiptom i Novim Zelandom. Prema pravilniku, upražnjeno mjesto popunjava sljedeća najbolje rangirana reprezentacija iz iste kvalifikacijske zone. To otvara vrata za Ujedinjene Arapske Emirate, koji su bili sljedeći "ispod crte". Druga opcija jest da mjesto Irana izravno preuzme Irak, koji je u kontinentalnom doigravanju bio bolji od UAE-a. U tom bi slučaju Emirati uskočili na mjesto Iraka u interkontinentalne kvalifikacije.
Komentara 3

Avatar Castro
Castro
11:12 01.03.2026.

Svjetsko nogometno prvenstvo treba biti u Iranu, Iraku, Siriji i Jemenu…!! Aha.. kao bitno je hoće li Iran htjeti doći i igrati na prvenstvu ? Nisu ni Rusi nedostajali na olimpijadi ..

GN
gnoj
10:45 01.03.2026.

Svjetko prvenstvo trebe odgoditi i prebaciti iz US i Meksika u neke normalnije države !

