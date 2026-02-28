Naši Portali
SVJETSKI KUP

Aicher slavila u superveleslalomu u Soldeuu

Alpine Skiing - Women's Slalom Run 2
LEONHARD FOEGER/REUTERS
VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 14:31

Njemačka skijašica završila je ispred Novozelanđanke Alice Robinson (+0,88) i švicarske skijašice Corinne Suter (+0,98), koja je pobijedila u spustu u petak.

Njemačka skijašica Emma Aicher pobijedila je u prvoj od dvije utrke Svjetskog kupa u superveleslalomu u Soldeuu u Andori, smanjivši razliku u ukupnom poretku.

Njemačka skijašica završila je ispred Novozelanđanke Alice Robinson (+0,88) i švicarske skijašice Corinne Suter (+0,98), koja je pobijedila u spustu u petak.

Za Aicher, to je bila peta pobjeda u Svjetskom kupu, druga u superveleslalomu ove zime. Olimpijska prvakinja superveleslalomu Talijanka Federica Brignone bila je tek 15. s 2.17 sekundi zaostatka. Utrku je obilježio i težak pad Austrijanke Ricarde Haaser. 

U poretku superveleslaloma, Talijanka Sofia Goggia  koja je u subotu završila šesta, još uvijek ima 20 bodova prednosti ispred Robinson i 96 bodova ispred Aicher. U ukupnom poretku Aicher je sada treća s 299 bodova manje od Mikael Schiffrin. 

U nedjelju se u Soldeuu vozi drugi super-G. 
