Hrvatski nogometaši bježali iz Irana: 'Bomba je pala nedaleko od nas, nismo znali što se događa...'

Četvorica hrvatskih nogometaša koji nastupaju u momčadi iranskog prvaka Tractora iz Tabriza - na sigurnom su. Napustili su Iran. Doduše, u tom sigurnosnom riziku bila su samo dvojica, Tomislav Štrkalj i Domagoj Drožđek, dok su Igor Postonjski i Tibor Halilović ranije napustili Iran: Postonjski je već neko vrijeme u Hrvatskoj gdje se oporavlja od ozljede, a Halilović je od prije nekoliko dana u Zagrebu - vratio se produljiti putovnicu.

Drožđek i Štrkalj su se pak u subotu iz grada Tabriza u sjeverozapadnom Iranu, iz kojega je njihov klub Tractor, automobilom zaputili u turski grad Van, do kojega je oko 350 kilometara.

- U tom kombiju bili smo igrač iz Srbije Sedlar, po jedan Albanac i Uzbekistanac, te Tomislav Štrkalj i ja - kazao nam je Drožđek, kojega smo dobili u nedjelju ujutro telefonom u Varaždinu, i nastavio:

- U vrijeme kad smo polazili na put već su bili počeli napadi. Taman dok smo imali sastanak s trenerom, pala je jedna bomba, čuli smo eksploziju. Ne znam koliko je to daleko bilo od nas, ali baš smo se prepali u tom trenutku.

Koliki je rizik bio voziti se dok bombe padaju?

- Čujte, rizik je još veći bio ostati tamo. Mi smo se odlučili krenuti na put osjetivši da civili nisu ugroženi, da gađaju vojne baze. Do Vana smo se vozili dva i pol sata, potom smo odletjeli u Istanbul, tamo smo prenoćili u hotelu blizu zračne luke i danas ujutro poletjeli za Zagreb.

Jeste li se u kojem trenutku uplašili za svoje živote?

- Na putu prema iransko-turskoj granici vidjeli smo rakete kako lete; to nije baš uobičajena situacija, nisam znao što se točno događa oko mene. Naravno, u tim trenucima nije ti svejedno; s jedne strane osjećaš se sigurno jer odlaziš na sigurno, a s druge strane doživljaj tih raketa i eksplozija nije ugodan.

Mislite li da čete se ikada vratiti u Iran?

- Nadam se da hoću - dodao je Domagoj Drožđek.

Dodajmo ovome da je hrvatski trener Dragan Skočić, osvajač povijesne titule s iranskim Tractorom prošle sezone prije nekoliko dana podnio ostavku i vratio se kući u Rijeku.