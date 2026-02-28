Naši Portali
Na rubu

Hrvatsku vodi čovjek koji ujutro popravlja zube, a popodne trenira s igračima

Split: Ragbi utakmica Europskog kupa nacija izme?u Hrvatske i Izraela
Ivo Cagalj/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
28.02.2026.
u 08:25

Koliko god ragbi bio amaterski sport i otkazivanja su česta, toliko se ne događa često da otpadne baš toliko igrača kao sada, pogotovo za domaću utakmicu.

Kraj 2025. godine hrvatskim je ragbijašima donio poraze od favoriziranih Češke i Švedske, ali i pobjedu nad Danskom, koja bi trebala donijeti ostanak u drugom razredu europskog ragbija, odnosno Trophy diviziji Kupa nacija. Ali i veliku promjenu: odlazak dugogodišnjeg izbornika Anthonyja Poše, koji je uveo reprezentaciju u taj rang, a istovremeno vodio ragbi 7 reprezentaciju u najvišem europskom rangu.

Njega je na klupi zamijenio Luka Lerotić (34), donedavni trener i kapetan prvaka Sinja, koji je prošle sezone završio igračku karijeru i zakoračio u trenersku i sudačku.

- To mi je prva i zadnja utakmica kao izbornika, sudačka mi je karijera prioritet - u startu će Lerotić, uz objašnjenje:

- Novi je izbornik Tonči Buzov, ali nije mogao doći ovaj tjedan zbog obveza u klubu koji trenira u Engleskoj. Pa sam uskočio.

A uskočio je u jako teškom trenutku. I zbog suparnika, Poljske, ali još više zbog situacije da je za okršaj u Makarskoj (danas u 15 sati) jedva skupio 23 igrača! Koliko god ragbi bio amaterski sport i otkazivanja su česta, toliko se ne događa često da otpadne baš toliko igrača kao sada, pogotovo za domaću utakmicu. Deon Mau'u nije mogao doći jer igra za klub, Jason Newton zbog posla, nisu na raspolaganju ni Giovanni Morelli, Martin Altamirano i Bojan Busselez, a ozlijeđeni su Niko Vranešević, Marko Livaić, Marko Grčić, Nikola Pavlović, a u zadnji čas i Joško Grozdanić. Dok se dugogodišnji kapetan Nik Jurišić oprostio.

- Nekoliko nam se igrača ozlijedilo u zadnjem prvenstvenom kolu, a dio njih trebao je iz inozemstva doći na drugu utakmicu, protiv Litve, koja nam je ključna za ostanak. No, zbog snijega u Litvi taj je susret odgođen do kraja travnja.

Lerotić je inače dr. dentalne medicine, zaposlen u stomatološkoj ordinaciji.

- I svaki dan sam išao na posao u Solin pa na trening u Makarsku - otkrio je pa zaključio:

- Pozitivna je stvar što su momci prihvatili stanje kakvo je i atmosfera je pozitivna, nismo imali puno vremena za taktiku te ćemo se potruditi otežati Poljacima. Svjesni smo težine situacije i idemo dati sve od sebe.

Za Hrvatsku će igrati: Antonio Ripata, Krešimir Čorić, Daniel Mau'u, Tomislav Stipić, Karlo Delo, Marko Buljac, Andrija Galić, Dylan Rowe, Luka Kovačić, Matej Buljanović, Luka Prološčić, Filip Perica, Ivano Šojić, Jan Vlašić, Toni Grle, Luka Gudelj, Petar Marinović, Jure Barić, Ante Majić, Marko Svaguša, Dražen Brčić-Šušak, Roko Hrgić.
