"America Last"

Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump wears a 'Make America Great Again' (MAGA) hat in West Point, New York
Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS
1/10
Autor
Dario Markas
01.03.2026.
u 09:07

MAGA buntovnici Thomas Massie i bivša kongresmenka Marjorie Taylor Greene predvode kritike Trumpovih vojnih operacija u Iranu, nazivajući tu politiku „America Last“ i tražeći glasanje u Kongresu o napadima.

„Mi smo na svakom skupu, u svakom govoru ponavljali: ‘Dosta stranih ratova! Dosta smjene režima!’“ napisala je Marjorie Taylor Greene u opširnom postu na društvenim mrežama u subotu. „U Iranu živi 93 milijuna ljudi – neka se oni sami oslobode. A ta priča o nuklearnom oružju? Desetljećima nam serviraju istu laž. Trump nam je čak rekao da su bombardiranja ovog ljeta sve uništila. Uvijek ista laž. Uvijek Amerika na zadnjem mjestu.“

Kongresmen iz Kentuckyja Thomas Massie, koji je već duže trn u oku administraciji zbog svojih napora (zajedno s demokratima) da se objave Epsteinovi dosjei, izjavio je da će učiniti sve kako bi se izglasala kongresna odluka o daljnjem sukobu s Iranom. „Protivim se ovom ratu. Ovo nije ‘America prva’. Čim se Kongres vrati na zasjedanje, radit ću s Ro Khannaom da iznudimo glasanje o ratu s Iranom. Ustav to zahtijeva – svaki zastupnik mora javno stati na jednu ili drugu stranu i reći podržava li ili se protivi ovom ratu. “Zasjedanje Kongresa se ne očekuje prije srijede.

Demokrati se pridružuju kritikama Massie i Greene bili su i ranije jedini republikanci koji su javno kritizirali prethodne Trumpove poteze prema Iranu. Sada se njihovi stavovi preklapaju s onima vodećih demokrata – Hakeema Jeffriesa i Chucka Schumera.

FILE PHOTO: U.S. Representative Marjorie Taylor Greene at the U.S. Capitol in Washington
FILE PHOTO: U.S. Representative Marjorie Taylor Greene (R-GA) gestures, on the first day of the 119th Congress at the U.S. Capitol in Washington, U.S.,January 3, 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo Photo: Evelyn Hockstein/REUTERS
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Jeffries optužuje Trumpa da američke vojnike gura u „opasno ratno poprište“ i podsjeća: „Očevi Ustava dali su Kongresu jedinu ovlast da objavi rat – jer je to grana vlasti najbliža narodu. Iran je loš igrač: krši ljudska prava, teži nuklearnom oružju, podržava terorizam i ugrožava naše saveznike (kao Izrael i Jordan). Ali ako nema neposredne, hitne opasnosti – administracija mora tražiti odobrenje Kongresa za preventivnu upotrebu sile koja predstavlja ratni čin.“

Schumer dodaje: „Već sam molio državnog tajnika Marca Rubija da bude iskren prema Kongresu i narodu o pravim ciljevima operacija u Iranu. Iran nikada ne smije doći do nuklearnog oružja – ali narod ne želi još jedan beskrajni i skupi rat na Bliskom istoku dok imamo toliko problema kod kuće. Trumpovi ciklusi ‘udarim-pa-šutim’ i riskiranje šireg sukoba nisu nikakva strategija.“

Podsjetnik na Zakon o ratnim ovlastima Zakon o ratnim ovlastima (War Powers Act) iz 1973. obvezuje Bijelu kuću da u roku od 48 sati obavijesti Kongres o slanju trupa, a zatim da povuče snage u roku od 60 dana – osim ako Kongres ne proglasi rat ili ne da izričitu vojnu autorizaciju. Moguće je tražiti dodatnih 30 dana produženja.

Posljedice nakon što je danas Terminal 1 Međunarodne zračne luke Kuvajt pogođen iranskom raketom ili dronom kamikazom, grad Al-Dajeej, guvernerat Al Farwaniyah, Kuvajt.
