DRAMA NA BLISKOM ISTOKU

Damir Mišković s obitelji u Dubaiju čeka povratak u Hrvatsku: 'Dobro je, dobro smo...'

Rijeka: Gosti u loži tijekom susreta Rijeke i Dinama u drugoj utakmici finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa
Goran Kovacic/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
01.03.2026.
u 10:35

Predsjednik Rijeke zatekao se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u trenutku nezapamćenog iranskog raketnog napada. Dok gradom odjekuju eksplozije, a zračni promet je u potpunom kolapsu, Mišković poručuje da su on i njegova obitelj na sigurnom

Damir Mišković, predsjednik HNK Rijeke, već godinama živi na relaciji Kvarner-Dubai. No, njegov uobičajeni boravak zbog poslovnih obveza pretvorio se u pravu dramu. Eskalacija sukoba na Bliskom istoku, potaknuta američko-izraelskim napadom na Teheran u kojem je ubijen iranski vrhovni vođa, izazvala je žestok odgovor. Iran je u noći na nedjelju pokrenuo masivan val odmazde, ispalivši, prema prvim informacijama, stotine projektila i dronova na Ujedinjene Arapske Emirate, a na meti su se našli Dubai i Abu Dhabi, izazvavši paniku među stanovnicima.

Iako su protuzračni sustavi UAE presreli većinu projektila, dijelovi srušenih letjelica padali su po gradu. Krhotine su uzrokovale manji požar na fasadi kultnog hotela Burj Al Arab te oštetile terminal na Međunarodnoj zračnoj luci Dubai. Nažalost, kaos nije prošao bez žrtava. Lokalne vlasti potvrdile su da su u Emiratima od pada krhotina poginule najmanje dvije osobe, dok su na aerodromu zabilježene četiri ozljede. Vlasti su odmah aktivirale hitne protokole, škole su prebačene na online nastavu, a građani pozvani da izbjegavaju otvorene prostore.

Usred tih dramatičnih zbivanja, Damir Mišković se s obitelji nalazi u Dubaiju. U kratkoj poruci za Novi list, predsjednik Rijeke potvrdio je da je situacija pod kontrolom. "Dobro je, dobro smo"! Mišković, kao dugogodišnji izvršni direktor korporacije Orlean Invest Holding, vodeće tvrtke u logistici za naftnu industriju, iz Dubaija nadzire kompleksne operacije. Njegov boravak ondje stoga nije odmor, već dio poslovnog života koji je sada grubo prekinut ratnim stanjem.

Potpuna blokada zračnog prostora onemogućuje bilo kakav povratak. Međunarodna zračna luka Dubai, najprometniji aerodrom na svijetu, obustavila je sav promet, a kompanija Emirates prizemljila je zrakoplove. Zatvoreni su i zračni prostori susjednih zemalja, stvarajući prometni kolaps. Zbog toga je posve izvjesno da Mišković neće biti na nedjeljnoj utakmici Rijeke protiv Lokomotive, a upitan je i njegov dolazak na važan susret Kupa protiv Hajduka. Kada će se prvi čovjek Rijeke uspjeti vratiti kući, u ovom trenutku nitko ne može predvidjeti.
