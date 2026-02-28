Zubčić, Kolega i ostali nastupaju u Sloveniji, pobjednik će dobiti 54.709 eura

Baš kao i lani, i ove godine su organizatori Pokala Vitranc pohitali u Zagreb kako bi najavili muške utrke Svjetskog skijaškog kupa koje će se na Podkorenu održati 7. i 8. ožujka. Jubilarno 65. izdanje najdugovječnije međunarodne sportske manifestacije u Sloveniji hrvatskim medijima predstavili su Gregor Benedik, predsjednik Organizacijskog odbora utrke i, Luka Vrančić, direktor Turizma Kranjska Gora.

Ista je to staza na kojem je u siječnju održana Zlatna lisica, utrka koja se očito bespovratno odselila iz Maribora i preselila u Kranjsku Goru, slovensku prijestolnicu zimskih sportova. A s ukidanjem sljemenske utrke Svjetskog kupa upravo je Kranjska Gora sada Hrvatima najbliže prizorište tog natjecanja jer je od Zagreba udaljena 225 kilometara, a od Rijeke 194 kilometra.

A na toj stazi nedavno su trenirali hrvatski skijaši od kojih su dvojica – Filip Zubčić i Samuel Kolega – bili gosti ove presice.

– Ja sam bio ondje četiri dana i teren je spreman. Doduše, staza je bila malo mekana, no bit će tako i na utrci pa je to bio dobar trening – kazao je Filip Zubčić na kojeg se nadovezao reprezentativni mu kolega Kolega:

– Kad je u pitanju Kranjska Gora ja se baš i nemam čime pohvaliti jer ondje nikad nisam završio utrku. Lani sam bio 11. u prvoj vožnji, ali sam u drugoj izletio. No, dobro poznajem tu stazu jer smo ondje najviše trenirali pa će se kad-tad i dogoditi moj dobar plasman. Znam da će biti vrlo soljeno, no ja se na tome dosta dobro osjećam.

Pored Zubčića i Kolege, na Pokalu Vitranc nastupit će još i Istok Rodeš i Tvrtko Ljutić i svi oni upustit će se u borbu za podjelu nagradnog fonda koji za dva dana iznosi 335.238 eura. A to će reći da će pobjednicima pripasti 54.709 eura, drugoplasiranima 25.608, a trećeplasiranima 13.968 eura.