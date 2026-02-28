Naši Portali
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
VIDEO Raketni napad na američku mornaricu: Gori sjedište Pete flote, objavljene snimke
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
SVJETSKI KUP

Dominacija se nastavlja: Nezaustavljivi Domen Prevc stigao do 12. pobjede sezone

FIS Ski Jumping World Cup
CHRISTIAN BRUNA/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
28.02.2026.
u 17:19

Prevc sada u Svjetskom kupu ima 1714 bodova, 693 više od drugog Japanca Ryoyua Kobayashija, odnosno 793 više od trećeg, još jednog Japanca Rena Nikaida. Do kraja sezone ostalo je još devet natjecanja

Slovenac Domen Prevc nastavio je dominirati ovosezonskim natjecanjem Svjetskog kupa i nakon Zimskih olimpijskih igara na kojima se okrunio naslovom olimpijskog pobjednika na velikoj skakaonici, on je u subotu ostvario 12. pobjedu u Svjetskom kupu trijumfiravši na letaonici u Kulmu.  

Nakon što je u prvoj seriji doletio na 213,5 metara te zauzimao drugo mjesto iza Austrijanca Stephana Embachera, Prevc je u drugoj seriji letio čak 228,5 metara što mu je u konačnici osiguralo 433.0 bodova, odnosno 1.1 više od drugog Embachera koji je ostvario letove od 223,0 i 219,5 metara. Taj je dvojac bio daleko iznad konkurencije, treće je mjesto sa 401.1 bodova (212,5 i 204,5m) zauzeo Austrijanac Jonas Schuster.

Prevc sada u Svjetskom kupu ima 1714 bodova, 693 više od drugog Japanca Ryoyua Kobayashija, odnosno 793 više od trećeg, još jednog Japanca Rena Nikaida. Do kraja sezone ostalo je još devet natjecanja.
Svjetski kup Skijaški skokovi Domen Prevc

