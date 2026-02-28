Dominacija se nastavlja: Nezaustavljivi Domen Prevc stigao do 12. pobjede sezone

Slovenac Domen Prevc nastavio je dominirati ovosezonskim natjecanjem Svjetskog kupa i nakon Zimskih olimpijskih igara na kojima se okrunio naslovom olimpijskog pobjednika na velikoj skakaonici, on je u subotu ostvario 12. pobjedu u Svjetskom kupu trijumfiravši na letaonici u Kulmu.

Nakon što je u prvoj seriji doletio na 213,5 metara te zauzimao drugo mjesto iza Austrijanca Stephana Embachera, Prevc je u drugoj seriji letio čak 228,5 metara što mu je u konačnici osiguralo 433.0 bodova, odnosno 1.1 više od drugog Embachera koji je ostvario letove od 223,0 i 219,5 metara. Taj je dvojac bio daleko iznad konkurencije, treće je mjesto sa 401.1 bodova (212,5 i 204,5m) zauzeo Austrijanac Jonas Schuster.

Prevc sada u Svjetskom kupu ima 1714 bodova, 693 više od drugog Japanca Ryoyua Kobayashija, odnosno 793 više od trećeg, još jednog Japanca Rena Nikaida. Do kraja sezone ostalo je još devet natjecanja.