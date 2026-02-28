Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 52
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Eksplozije odjekuju Teheranom, Trump se oglasio zlokobnom prijetnjom, Iran lansirao balističke rakete prema Izraelu
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
USKORO UŽIVO Tomislav Krasnec i Hassan Haidar Diab o posljedicama napada na Iran
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NEMAMO TAKVIH SAZNANJA'

Španjolski mediji tvrde da su hrvatski navijači sudjelovali u neredima u Madridu, oglasila se i policija

UEFA Women's Champions League - Round of 16 - Second Leg - Real Madrid v Paris FC
Foto: VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
1/2
VL
Autor
Hina
28.02.2026.
u 09:47

Nogometni program "El Chiringuito de Jugones", koji se prikazuje na jednoj privatnoj španjolskoj televiziji, izvijestio je da je "skupina zamaskiranih hrvatskih ultraša" došla ulicom Castellana do stadiona Santiago Bernabeu.

Španjolska policija izvijestila je u petak kako nema informacija da su hrvatski državljani bili među navijačima portugalske Benfice koji su u srijedu sudjelovali u naguravanju s policijom uoči utakmice s Real Madridom u Ligi prvaka.

Nogometni program "El Chiringuito de Jugones", koji se prikazuje na jednoj privatnoj španjolskoj televiziji, izvijestio je da je "skupina zamaskiranih hrvatskih ultraša" došla ulicom Castellana do stadiona Santiago Bernabeu.

"Nemamo takvih saznanja", odgovorio je Hini glasnogovornik španjolske policije iz Madrida. Hrvatski konzulat u Madridu također je izvijestio da "nema nikakvih informacija" o sudjelovanju hrvatskih državljana u neredima.

Skupina od 30-ak osoba bila se priključila ostalim navijačima lisabonskoga kluba kod stadiona, navedeno je u televizijskom nogometnom programu. 

"Jedan policajac je povukao rukom kapuljaču s glave jednoga od tih ultraša u crnoj odjeći što je dovelo do tenzija“, izvijestio je. Na snimci se vide interventni policajci kako pendrecima udaraju navijače, navodno jer su na njih bile bačene limenke piva.

U prošlosti su pripadnici Torcide, navijačke skupine splitskoga Hajduka, znali dolaziti na utakmice Benfice jer su od 1994. godine u prijateljskim odnosima s tamošnjom navijačkom skupinom No Name Boys.

Real Madrid je u srijedu pobijedio s 2:1 Benficu, nakon što je prethodno slavio s 1:0 u Lisabonu, čime se plasirao u osminu finala Lige prvaka. Utakmice su bile nabijene tenzijom zbog sukoba igrača na terenu tijekom prve utakmice.
Ključne riječi
Madrid hrvatski navijači

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Ričard
Ričard
10:05 28.02.2026.

Pa valjda su ulovili bar jedan egzemplar ”roda našega”

Avatar Cogitor
Cogitor
10:14 28.02.2026.

Pazi, kaže se ULTRASI i ULTRASA, ali ovi pišu ultraša!? A zašto ne napišete ust@ša znate da to želite 😝 Benficini navijači su prijatelji torcidi pa ako je tko imao Hajdukov grb, ne znači da su "ultraše" 🤫

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-25/PXL_250226_147284084.jpg
Video sadržaj
Prvo predstavljanje

VIP ulaznice za finale europskog prvenstva u Zagrebu koštaju 200 eura, evo što dobijete u ponudi

Organizatori u Zagrebu planiraju ići i korak dalje u promociji gimnastike kao raznolikog i modernog sporta. Ispred Arene Zagreb bit će postavljen atraktivan parkour poligon, čime se želi promovirati ova dinamična i adrenalinska grana gimnastike koja osvaja svijet. Cilj je približiti je široj publici, posebice mlađim generacijama, koje traže nove oblike tjelesne aktivnosti, te pokazati da je gimnastika puno više od tradicionalnih sprava

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!