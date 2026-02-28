Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Izrael napao Iran: Eksplozije diljem Teherana
Ratna sila na putu prema Iranu: Nosači zrakoplova u Arapskom moru, najveći ratni brod, 100 borbenih aviona napušta baze diljem svjeta...
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
VIDEO SAD sudjelovao u napadu na Teheran: Iranci objavili prve snimke eksplozija
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Sportska gimnastika

Tin Srbić: Žao mi je što ovo nisam imao kao dijete

Zagreb: Najavljen program Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici Zagreb 2026
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Damir Mrvec
28.02.2026.
u 08:14

Zagrebačko tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol u subotu i nedjelju u Sportskom centru Lučko domaćin je velikog međunarodnog turnira za mlađe dobne kategorije - 11. Memorijala Darijo Možnik

Zagrebačko tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol u subotu i nedjelju (28. veljače i 1. ožujka) u Sportskom centru Lučko domaćin je velikog međunarodnog turnira za mlađe dobne kategorije - 11. Memorijala Darijo Možnik.

Natjecanje će okupiti stotinjak gimnastičarki i gimnastičara iz sedam zemalja, a hrvatsku reprezentaciju činit će Nika Fratrić, Sara Palić, Nala Bajrušović (Pre-Youth kategorija), Lotta Kalinski, Dora Žuljević i Bella Jurašić (Youth) u ženskoj sportskoj gimnastici, te Adrian Adamček, Slavko Bielen, Jan Celestin Kojić (Pre-Youth), Matija Slanac, Borna Baltić i Karlo Gradiček (Youth) u muškoj sportskoj gimnastici.

 - Organiziramo ovo natjecanje zato što smo vidjeli da takvo kvalitetno i međunarodno jako natjecanje nedostaje mlađim dobnim kategorijama. Mislim da imamo dobru generaciju sada, ali treba još puno raditi s njima. Ovo će biti jedan od prvih pokazatelja ove godine u kojoj su oni formi i gdje su u odnosu na svoje vršnjake - rekao je izbornik mlade muške reprezentacije Lucijan Krce.

 - Već dugo smo htjeli od ovog natjecanja napraviti neku višu razinu. Obzirom na ponudu turnira za mlađe dobne kategorije u Hrvatskoj i Europi, točnije da ih nema dovoljno na toj razini, odlučili smo da je ovo natjecanje idealna prilika, da se možemo pokazati u pravom svjetlu i možda da jednog dana postanemo posebno ime u svijetu gimnastike kao jedan kvalitetan organizator natjecanja za mlade gimnastičarke i gimnastičare -  rekao je Marko Brez, predsjednik Tehničkog odbora ženske sportske gimnastike HGS-a. 

Najveće ime ZTD Hrvatskog Sokola, srebrni olimpijac Tin Srbić, ponosan je na inicijativu njegovog kluba i HGS-a oko ovog natjecanja.

 - Sjećam se kad je ovo natjecanje pokrenuto. Već tad sam bio prestar da na njemu nastupim - kroz smijeh će Tin.

 - Ranije, dok sam bio mlađi, nisam nikada imao priliku nastupiti u svojoj zemlji, a kamoli u svom gradu i svojoj dvorani na međunarodnom natjecanju. Žao mi je što nisam imao tu priliku, jer ovakvo natjecanje je jako dobro za sve mlade sportaše, pogotovo naše reprezentativce.

Nadam se da će se svi natjecatelji lijepo osjećati u mom gradu i mojoj dvorani, da će dobro natjecati i da će im to biti jedno lijepo iskustvo za dalje i za sva ostala natjecanja. Želim svima sreću, da se zabave, a nekako bih volio da ovo ne bude prva i jedina, nego jedna od mnogih godina ovog natjecanja na ovakvoj i još jačoj razini. Volio bih da ovo postane vrhunsko međunarodno natjecanje za mlade gimnastičare, prepoznatljivo u svijetu -  poručio je Tin Srbić. 

Ključne riječi
Lučko Marko Brez Lucijan Krce Tin Srbić Sportska gimnastika

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-25/PXL_250226_147284084.jpg
Video sadržaj
Prvo predstavljanje

VIP ulaznice za finale europskog prvenstva u Zagrebu koštaju 200 eura, evo što dobijete u ponudi

Organizatori u Zagrebu planiraju ići i korak dalje u promociji gimnastike kao raznolikog i modernog sporta. Ispred Arene Zagreb bit će postavljen atraktivan parkour poligon, čime se želi promovirati ova dinamična i adrenalinska grana gimnastike koja osvaja svijet. Cilj je približiti je široj publici, posebice mlađim generacijama, koje traže nove oblike tjelesne aktivnosti, te pokazati da je gimnastika puno više od tradicionalnih sprava

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!