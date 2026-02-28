Tin Srbić: Žao mi je što ovo nisam imao kao dijete

Zagrebačko tjelovježbeno društvo Hrvatski Sokol u subotu i nedjelju (28. veljače i 1. ožujka) u Sportskom centru Lučko domaćin je velikog međunarodnog turnira za mlađe dobne kategorije - 11. Memorijala Darijo Možnik.

Natjecanje će okupiti stotinjak gimnastičarki i gimnastičara iz sedam zemalja, a hrvatsku reprezentaciju činit će Nika Fratrić, Sara Palić, Nala Bajrušović (Pre-Youth kategorija), Lotta Kalinski, Dora Žuljević i Bella Jurašić (Youth) u ženskoj sportskoj gimnastici, te Adrian Adamček, Slavko Bielen, Jan Celestin Kojić (Pre-Youth), Matija Slanac, Borna Baltić i Karlo Gradiček (Youth) u muškoj sportskoj gimnastici.

- Organiziramo ovo natjecanje zato što smo vidjeli da takvo kvalitetno i međunarodno jako natjecanje nedostaje mlađim dobnim kategorijama. Mislim da imamo dobru generaciju sada, ali treba još puno raditi s njima. Ovo će biti jedan od prvih pokazatelja ove godine u kojoj su oni formi i gdje su u odnosu na svoje vršnjake - rekao je izbornik mlade muške reprezentacije Lucijan Krce.

- Već dugo smo htjeli od ovog natjecanja napraviti neku višu razinu. Obzirom na ponudu turnira za mlađe dobne kategorije u Hrvatskoj i Europi, točnije da ih nema dovoljno na toj razini, odlučili smo da je ovo natjecanje idealna prilika, da se možemo pokazati u pravom svjetlu i možda da jednog dana postanemo posebno ime u svijetu gimnastike kao jedan kvalitetan organizator natjecanja za mlade gimnastičarke i gimnastičare - rekao je Marko Brez, predsjednik Tehničkog odbora ženske sportske gimnastike HGS-a.

Najveće ime ZTD Hrvatskog Sokola, srebrni olimpijac Tin Srbić, ponosan je na inicijativu njegovog kluba i HGS-a oko ovog natjecanja.

- Sjećam se kad je ovo natjecanje pokrenuto. Već tad sam bio prestar da na njemu nastupim - kroz smijeh će Tin.

- Ranije, dok sam bio mlađi, nisam nikada imao priliku nastupiti u svojoj zemlji, a kamoli u svom gradu i svojoj dvorani na međunarodnom natjecanju. Žao mi je što nisam imao tu priliku, jer ovakvo natjecanje je jako dobro za sve mlade sportaše, pogotovo naše reprezentativce.

Nadam se da će se svi natjecatelji lijepo osjećati u mom gradu i mojoj dvorani, da će dobro natjecati i da će im to biti jedno lijepo iskustvo za dalje i za sva ostala natjecanja. Želim svima sreću, da se zabave, a nekako bih volio da ovo ne bude prva i jedina, nego jedna od mnogih godina ovog natjecanja na ovakvoj i još jačoj razini. Volio bih da ovo postane vrhunsko međunarodno natjecanje za mlade gimnastičare, prepoznatljivo u svijetu - poručio je Tin Srbić.