Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 98
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Eksplozije u Teheranu, Iran lansirao rakete, požar bukti u američkoj mornaričkoj bazi u Bahrainu
Ciljali simbol režima? Eksplozija kod ureda Alija Hameneija, evo gdje je premješten vođa
UŽIVO Haidar Diab: Idemo prema paklu i kataklizmi nakon napada na Iran
FOTO Eksplozije, ljudi bježe u skloništa, redovi za benzin: Pogledajte prizore iz Irana pod napadom
Ubojito precizni američki projektili za napad na Iran kotišteni su i na Balkanu: NATO je njima gađao srpske položaje
VIDEO Snažne eksplozije u Dubaiju: Burj Khalifa evakuirana, turistima poslana hitna upozorenja
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Martina Dadić

Znate li što je 'tanjur pravilne prehrane'? Nutricionistica otkriva kako se zdravo hraniti

Vježbanje
Privatna arhiva
Autor
Damir Mrvec
28.02.2026.
u 14:00

– Krenemo od "tanjura pravilne prehrane": četvrtina tanjura proteini, četvrtina škrob, ugljikohidrati i žitarice, a polovina tanjura voće i povrće. Preporuka je minimalno pet porcija voća i povrća dnevno.

Martina Dadić je magistra nutricionizma i specijalistica kondicijske pripreme sportaša te bivša atletičarka.

– Kroz sport sam vrlo rano naučila koliko prehrana utječe na sportski rezultat. Završila sam nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a kako kod nas ne postoji specijalizacija sportskog nutricionizma, upisala sam i Kineziološki fakultet da bolje razumijem kako trening djeluje na tijelo sportaša.

Atletika je kao formula 1

Teško je danas u moru informacija o pravilnoj prehrani pronaći onu pravu, znanstveno utemeljenu.

– Tako je. Na dnevnoj bazi se educiram, stalno čitam o tome iako sam završila dva fakulteta.

Koliko vam je atletika pomogla da bolje shvatite važnost pravilne prehrane?

– Atletika je kao formula 1: i najmanji detalj mijenja rezultat. Nije samo trening; važni su san, oporavak, stres i prehrana. Uspjeh dolazi iz kombinacije više faktora, ne iz jedne "čarobne" promjene.

Vlasnica ste centra za nutricionizam i sport u Zagrebu, mjesta gdje znanost pretvarate u praksu. Kako radite sa sportašima?

– Imam svoje savjetovalište, ali surađujem i s Hrvatskim olimpijskim odborom te sam angažirana i u području vrhunske sportske pripreme pri Kineziološkom fakultetu. Sa sportašima radimo individualno, to mi je najdraže, ili putem predavanja i radionica u klubovima i savezima. Prije svega mora se napraviti dijagnostika, a prehrana se zatim prilagođava sportu, disciplini i životnom stilu. Neće nam sprinter jesti jednako kao i bacač kugle.

Što sudionike radionica najviše zanima?

– U rekreaciji i sportu najčešća su pitanja o prehrani prije i nakon treninga te o hidrataciji: je li dovoljno piti samo vodu i trebaju li elektroliti. Kod opće populacije najviše se komentiraju mitovi o kruhu koji deblja ili da se ne smije jesti nakon 18 sati. Naime, naše tijelo nema sat koji nakon 18 sati "pokreće" debljanje. Gleda se ukupno na razini dana i tjedna. Pogotovo ako je odrađen trening, moj je savjet da se pojede obrok nakon treninga i da se navečer večera, radi oporavka i održivosti.

Tanjur pravilne prehrane

Koji su osnovni postulati pravilne prehrane koje savjetujete većini ljudi?

– Krenemo od "tanjura pravilne prehrane": četvrtina tanjura proteini, četvrtina škrob, ugljikohidrati i žitarice, a polovina tanjura voće i povrće. Preporuka je minimalno pet porcija voća i povrća dnevno.

Kakva je danas kvaliteta hrane?

– Nutrijenti danas i prije 20–30 godina nisu ista priča. Voće i povrće koje danas jedemo često je siromašnije korisnim nutrijentima nego nekad. Ali gdje ima volje, ima i načina: možemo birati domaće proizvođače, OPG-ove, tražiti kvalitetnije izvore hrane, a tko može, kod kuće posaditi i vlastitu malu gredicu – zaključuje Martina Dadić.
Ključne riječi
nutricionistica Martina Dadić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

storyeditor/2026-02-25/PXL_250226_147284084.jpg
Video sadržaj
Prvo predstavljanje

VIP ulaznice za finale europskog prvenstva u Zagrebu koštaju 200 eura, evo što dobijete u ponudi

Organizatori u Zagrebu planiraju ići i korak dalje u promociji gimnastike kao raznolikog i modernog sporta. Ispred Arene Zagreb bit će postavljen atraktivan parkour poligon, čime se želi promovirati ova dinamična i adrenalinska grana gimnastike koja osvaja svijet. Cilj je približiti je široj publici, posebice mlađim generacijama, koje traže nove oblike tjelesne aktivnosti, te pokazati da je gimnastika puno više od tradicionalnih sprava

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!