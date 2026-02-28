Znate li što je 'tanjur pravilne prehrane'? Nutricionistica otkriva kako se zdravo hraniti

Martina Dadić je magistra nutricionizma i specijalistica kondicijske pripreme sportaša te bivša atletičarka.

– Kroz sport sam vrlo rano naučila koliko prehrana utječe na sportski rezultat. Završila sam nutricionizam na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu, a kako kod nas ne postoji specijalizacija sportskog nutricionizma, upisala sam i Kineziološki fakultet da bolje razumijem kako trening djeluje na tijelo sportaša.

Atletika je kao formula 1

Teško je danas u moru informacija o pravilnoj prehrani pronaći onu pravu, znanstveno utemeljenu.

– Tako je. Na dnevnoj bazi se educiram, stalno čitam o tome iako sam završila dva fakulteta.

Koliko vam je atletika pomogla da bolje shvatite važnost pravilne prehrane?

– Atletika je kao formula 1: i najmanji detalj mijenja rezultat. Nije samo trening; važni su san, oporavak, stres i prehrana. Uspjeh dolazi iz kombinacije više faktora, ne iz jedne "čarobne" promjene.

Vlasnica ste centra za nutricionizam i sport u Zagrebu, mjesta gdje znanost pretvarate u praksu. Kako radite sa sportašima?

– Imam svoje savjetovalište, ali surađujem i s Hrvatskim olimpijskim odborom te sam angažirana i u području vrhunske sportske pripreme pri Kineziološkom fakultetu. Sa sportašima radimo individualno, to mi je najdraže, ili putem predavanja i radionica u klubovima i savezima. Prije svega mora se napraviti dijagnostika, a prehrana se zatim prilagođava sportu, disciplini i životnom stilu. Neće nam sprinter jesti jednako kao i bacač kugle.

Što sudionike radionica najviše zanima?

– U rekreaciji i sportu najčešća su pitanja o prehrani prije i nakon treninga te o hidrataciji: je li dovoljno piti samo vodu i trebaju li elektroliti. Kod opće populacije najviše se komentiraju mitovi o kruhu koji deblja ili da se ne smije jesti nakon 18 sati. Naime, naše tijelo nema sat koji nakon 18 sati "pokreće" debljanje. Gleda se ukupno na razini dana i tjedna. Pogotovo ako je odrađen trening, moj je savjet da se pojede obrok nakon treninga i da se navečer večera, radi oporavka i održivosti.

Tanjur pravilne prehrane

Koji su osnovni postulati pravilne prehrane koje savjetujete većini ljudi?

– Krenemo od "tanjura pravilne prehrane": četvrtina tanjura proteini, četvrtina škrob, ugljikohidrati i žitarice, a polovina tanjura voće i povrće. Preporuka je minimalno pet porcija voća i povrća dnevno.

Kakva je danas kvaliteta hrane?

– Nutrijenti danas i prije 20–30 godina nisu ista priča. Voće i povrće koje danas jedemo često je siromašnije korisnim nutrijentima nego nekad. Ali gdje ima volje, ima i načina: možemo birati domaće proizvođače, OPG-ove, tražiti kvalitetnije izvore hrane, a tko može, kod kuće posaditi i vlastitu malu gredicu – zaključuje Martina Dadić.