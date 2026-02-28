Matija Legović peti mladić na svijetu, veliki uspjeh našeg biatlonca

Hrvatski olimpijac, 20-godišnji Matija Legović zauzeo je peto mjesto u individualnoj utrci na 15 kilometara na Svjetskom prvenstvu u biatlonu za mlade koje se održava u njemačkom Arberu. Legović je za pobjednikom, Šveđaninom Pilipom Lindkvist-Floettenom zaostao 3:31.3 minuta, od toga tri minute otpadaju na promašaje prilikom pucanja. Naime, Lindkvist-Floetten je pogodio svih 20 meta, dok je Legović imao tri promašaja zbog kojih je dobio tri kaznene minute, sva tri promašaja dogodila su se iz stojećeg stava, a dva prilikom zadnjeg pucanja.

Drugo je mjesto zauzeo Francuz Leo Carlier sa 46.7 sekundi zaostatka uz jedan promašaj, a broncu je osvojio Estonac Jakob Kulbin sa 2:16.6 minuta iza pobjednika iako je imao čak pet promašaja.

Sljedeći nastup Legović će imati u utorak kada je na programu sprinterska utrka na 10 kilometara.