Izrael i SAD isplanirali raketni napad zbog ovog sastanka: 'Htjeli smo ih iznenaditi'

Izrael i SAD tempirali su napad na Iran za subotu kako bi se poklopio sa sastankom na vrhu između ajatoloha Ali Hameneija i njegovih pomoćnika, navode dva američka izvora upoznata sa provedbom operacije. Izrael je objavio da je osim ajatolaha ubijen bivši glavni tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti Ali Shamkhani i zapovjednik korpusa Islamske revolucionarne garde Mohammad Pakpour.

Dva iranska izvora kazali su Reutersu da je Hamenei u subotu, neposredno prije početka napada, na sigurnoj lokaciji sazvao sastanak na kojem su bili Shamkhani i aktualni tajnik Vijeća nacionalne sigurnosti Ali Larijani. Iranski vrhovni vođa ubijen je nakon što su obavještajne službe otkrile njegovo kretanje, napisao je američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social.

''Nije mogao ništa protiv naših obavještajnih podataka i visoko sofisticiranih sustava praćenja. Blisko smo surađivali sa Izraelom, ni on ni drugi vođe koji su ubijeni zajedno s njim nisu moglu ništa učiniti“, rekao je Trump. Američki i izraelski vojni udari na Iran gurnuli su Bliski istok u nove sukobe, budući da je Iran uzvratio raketama ne samo na Izrael, nego i na arapske zemlje Perzijskog zaljeva. Dva američka izvora i jedan dužnosnik, koji je želio ostati anoniman, kazao je da je potvrda sastanka između ajatolaha i njegovih pomoćnika bio znak za početak napada.

Napad je trebao prvo pogoditi Hameneija radi postizanja elementa iznenađenja, dodao je, no postojala je zabrinutost da bi iranski vrhovni vođa mogao pobjeći bude li imao priliku. Američki je izvor rekao da se spomenuti sastanak očekivao u subotu navečer u Teheranu, da bi izraelski obavještajci otkrili da je termin subota ujutro, što je značilo pomicanje početka izraelsko-američkog napada. Mjesto sastanka nije bilo odmah poznato. Hameneijev kompleks u Teheranu napadnut je na već na početku operacije, a satelitske snimke koje je pregledao Reuters potvrdile su da je uništen. Američka Centralna obavještajna agencija još prije napada procijenila je da bi ajatolaha u slučaju njegove smrti mogli zamijeniti tvrdolinijaši iz Islamske revolucionarne garde.