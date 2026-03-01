Naši Portali
UŽIVO
Sastav za Goricu

Dinamo s tri nova igrača u odnosu na Genk, važan adut ispada iz prvih 11, a Livi piše povijest!

Varaždin i Dinamo sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/2
Autor
Karlo Ledinski
01.03.2026.
u 10:52

Nogometaše Dinama danas čeka jako važna prvenstvena utakmica s Goricom na Maksimiru (17.15 sati, Maxsport 1). Plavi bi pobjedom protiv Gorice odmaknuli na sedam bodova ispred prvog pratitelja Hajduka, i to taman uoči najvećeg hrvatskog derbija koji se iduće nedjelje igra na Poljudu.

Utakmica s Goricom sigurno neće biti laka za plave, koji su sigurno umorni zbog 120 odigranih minuta u Genku, a momčad Marija Carevića već je jesenas dokazala da zna kako igrati u Maksimiru, jer slavili su pobjedu 2:1 golovima Poze i Trontelja (za Dinamo je zabio Kulenović kojeg više nema u Maksimiru).

- Proljetni dio je jako dobar otpočetka, od prve utakmice kad smo osigurali, praktički, drugi krug protiv FCSB-a, onda smo i jako dobro ušli u prvenstvo. U pet utakmica HNL-a ostvarili smo četiri pobjede i jedan neriješen rezultat. Sad uoči Gorice imamo problema s umorom i sitnim ozljedama, ali nadamo se da će već protiv Gorice biti dobro - rekao je Mario Kovačević uoči današnje utakmice u kojoj ima određenih problema sa sastavom, što zbog umora nekih igrača, što zbog prijetnji od kartona.
Naime, četvrti karton prijeti Bakraru, Belji, Hoxhi, Dominguezu, McKenni i Mišiću.

Vidjet ćemo kako će Kovačević krenuti na Goricu, no sigurno će biti nekoliko promjena u odnosu na Genk. Sigurno je da će na lijevom beku umjesto Gode krenuti ofenzivniji Vinlöf, dok bi se u prvi sastav trebao vratiti Sergi Dominguez, koji će činiti stoperski par s McKennom. U prošloj utakmici protiv Genka dosta umorno izgledao je Valinčić, što i ne čudi s obzirom na to da se on tek oporavio od teške ozljede i kondicijski nije na najboljem nivou, pa je za očekivati da će ga na desnom beku zamijeniti Galešić, koji je već nekoliko puta igrao vrlo dobro na toj poziciji.

Vezni red ostat će isti kao što je bio protiv Genka (Stojković, Mišić, Zajc), dok se u sam vrh napada vraća Dion Drena Beljo, koji je zbog kartona izostao u Genku. To znači da će se Bakrar pomaknuti na desno krilo, dok će na lijevom, opet igrati Vidović, koji se u zadnje vrijeme digao u formi i dobro mijenja ozljedama načetog Hoxhu. Spomenimo i da će Dominik Livaković danas upisati jubilarni 300. nastup u dresu Dinama.

VJEROJATNI SASTAV DINAMA: Livaković - Galešić, Dominguez, McKenna, Perez Vinlöf - Stojković, Mišić, Zajc - Bakrar, Beljo, Vidović. Trener: Mario Kovačević.
