Martin Sinković brži od Valenta u Limskom kanalu

Oni su, dakako, pobijedili u utrci dvojaca na pariće, a u utrci samaca najbrži je bio Martin Sinković, ispred brata Valenta, te Damira Martina i Davida Šaina. Valent je 'izjednačio' pobjedom svoje ekipe Podravka Brown u revijalnoj utrci, iako je u njihovoj utrci opet bio brži Martin.

"Netko mora pobijediti kad se nas dvojica utrkujemo, ali važno je da su pripreme prošle bez problema", rekao je Martin Sinković, a obojica su se složila:

"Bilo je odlično, tjedan dana sjajnih priprema i sad idemo dalje."

Drugog dana natjecanja veslali su uglavnom juniori i veterani, zlatne su medalje otišle u Jadran, Jarun, Zagreb, Marinu Kaštela, u nekim veteranskim kategorijama i u Trst, a nagradu je dobio i najstariji sudionik, 83-godišnji Marijan Kalanj iz Zagreba.

Medalje su uručivali gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević, načelnica općine Vrsar Tina Slamar, direktorica TZ Kanfanar Ivana Mažurin Mrzlić i načelnik općine Kanfanar Sandro Jurman.

"Zadnjih nekoliko godina Rovinj je na raznim sportskim manifestacijama prepoznat u zemlji i šire, a pogotovo je veslanje zadnje dvije godine ovim dostiglo razinu da se o Rovinju i veslanju u Rovinju pročuje. Imamo velik broj posjetitelja, natjecatelja u lijepom ambijentu Limskog kanala. Nadam se da će se i narednih godina ovdje promovirati veslanje kao jedan od najatraktivnijih, ali i najnagrađivanijih i najuspješnijih hrvatskih sportova. Bilo bi lijepo da Limski kanal postane pripremni centar veslačima, uvjeti su fantastični, uz lijepu, očuvanu prirodu, miris našeg okoliša na svakom kutku i čisto more vjerujem da veslači uživaju u svakom zaveslaju", rekao je Emil Nimčević, a predsjednica Istarskog veslačkog saveza Ivetta Volčić zaključila je:

"Na prošlogodišnjoj smo utrci diplomirali, sada smo magistrirali, a iduće godine će, vjerujemo, biti i još bolje. Vidjeli smo neke stvari koje možemo unaprijediti, veslači su zadovoljni i nadamo se da ćemo još godinama ovdje održavati uspješno natjecanje."