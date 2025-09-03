Divlja liga u Dubrovniku jača i od Hajduka, a bakljade su veće od onih na Maksimiru i Poljudu

Dubrovnik, svjetski atraktivna turistička destinacija, svakog je ljeta poprište fantastične lokalne sportske priče kojoj se dive i njegovi slavni posjetitelji. A priča je to o ljubavi prema sportu kojem je ovaj grad unutar srednjovjekovnih zidina svojevrsna kolijevka i u kojem Hrvatska predstavlja svjetsku velesilu.

I Hezonja navija

Riječ je, naravno, o vaterpolu, sportu s dugom i vrijednom tradicijom u Dubrovniku, gdje se već godinama održava natjecanje kupališta bivše dubrovačke općine poznato kao Divlja liga. A čuvar te tradicije je novinar Dubrovačkog vjesnika Tonči Vlašić (53), kojem je ovo bila 30. Divlja liga koju je organizirao. On animira sve one koji mogu pomoći pa se natjecanje svake godine provede na temelju volonterstva Dubrovčana.

Kolega Tonči iznimno je entuzijastičan kada je u pitanju sport svih razina pa ulaže trud kako ne bi propustio zabilježiti svaki rezultat i najmlađih sportaša Dubrovačko-neretvanske županije. No isto tako vidjet ćete ga i na najvećim svjetskim natjecanjima (Olimpijske igre, svjetska prvenstva u nogometu, vaterpolu, košarci ali i NBA All-Star Weekendi) jer je on možda i najveći putnik među hrvatskim sportskim novinarima.

FOTO Boysi potpuno preuredili zagrebački kvart. Pogledajte sjajne murale kojima su oživjeli zgrade

Kada smo ga priupitali odakle crpi takvu volju, zamolio nas je da ga odveć ne ističemo, no ovo smo morali citirati:

– Uživam u tome i veliko mi je zadovoljstvo ono što se u nedjelju događalo. Mogao bih vam sada govoriti o tome s čim se sve borim da se ovo dogodi, ali neću. Zahvalan sam svakome tko nam je pomogao pa makar to učinio samo jednom.

U nedjelju se dogodilo da je Fun H20 Mlini, pobijedivši Elitu, postao tek četvrto kupalište koje je uspjelo obraniti naslov što je proslavljeno spektakularnom bakljadom. Prije Fana uspjelo je to samo Dančama, Kupalištu ispod Kina Slavica i Solitudu.

Nekad je popularna momčad bila Copacabana, za koju je igrao košarkaški reprezentativac Nikša Prkačin, no ta plaža svoju momčad više nema.

– Bilo je više baklji nego na Maksimiru i Poljudu, ali nijedna nije pala tamo gdje nije smjela. U posljednjih nekoliko godina nema divljanja, stvorila se neka pozitivna atmosfera u kojoj navijači sami između sebe rješavaju problem ako netko iskoči iz tračnica – kazao nam je Tonči ističući zadovoljstvo što dobar dio tih plaža ima organizirane navijače.

A u tome se ističu Plaža Bellevue, Gruški mul i Kokoti, a najbolje navijače, kazat će nam Dubrovčani, imaju ovogodišnji prvaci Fun H20 Mlini te Porporela, koja ima fanatičnog pristašu u jednom od boljih europskih košarkaša Mariju Hezonji.

Kako to obično biva, tri najbolje momčadi (Fun H20 Mlini, Elita, Kokoti) proslavile su svoj uspjeh na skalinima crkve svetog Vlaha omogućivši jedinstven doživljaj i turistima koji su bili prisutni na Stradunu.

Inače, zapis o prvoj utakmici igranoj na jednom od dubrovačkih kupališta datira iz daleke 1924., a ovoga ljeta navršava se 100 godina otkako se finale igra u staroj gradskoj luci odnosno Portu. Od 1925. pa sve do 1961. i gradnje bazena u Gružu, u Portu su nastupali i plivači i vaterpolisti Juga. Zapravo, prije vaterpolske utakmice održalo bi se plivačko natjecanje i sve bi se to zvalo utakmicom, a nerijetko se znalo dogoditi da oni koji su se natjecali u plivanju nakon toga igraju vaterpolo.

U Portu Divlje lige nije bilo sve do 80-ih godina kada je odlučeno da se vrati duh amaterskog vaterpola. No nije se u staroj gradskoj luci igralo baš svake godine jer se javljao problem s kanalizacijom koji se pokušavao riješiti bacanjem vapna u more, a infrastrukturno je riješen 2004.

Ovogodišnji presedan

A baš te godine pala je velika kiša i sva gradska šporkica slila se u Porat, no finale Divlje lige ipak se odigrao što najbolje oslikava koliko su Dubrovčani ludi za vaterpolom.

Tri godine poslije revijalnu je utakmicu, koja prethodi finalu, igrao tada 75-godišnji legendarni jugaš Hrvoje Kačić, istaknuti sveučilišni profesor i ekspert pomorskog prava. Budući da kao kapetan Juga nikad nije u Portu izgubio utakmicu, nije htio biti kapetan svoje revijalne momčadi da mu se slučajno ne bi dogodio prvi poraz.

S obzirom na to da se utakmice Divlje lige nikad ne igraju kada igraju Hajduk i reprezentacija, ovoga puta dogodio se presedan jer je organizator morao ispoštovati termin kada je Porat slobodan radi kruzera. No navijačima finalista nije palo na pamet ne gledati završnicu pa smo zaključili da je u Dubrovniku, na dan finala, Divlja liga veća čak i od Hajduka.