Novi Beograd porazio Splićane i ostavio ih bez šanse za plasman među osam najboljih

Vaterpolisti splitskog Jadrana u susretu su predzadnjeg, 5. kola skupine B Lige prvaka izgubili kod Novog Beograda sa 10-15 (4-2, 3-3, 2-4, 1-6) te tako ostali bez izgleda za prolazak među osam najboljih sastava u Europi.

Marcus Berehulak postigao je četiri gola za Jadran, po dva su dodali Jerko Marinić Kragić i Zvonimir Butić, dok su domaće predvodili Miloš Ćuk i Miroslav Perković sa po četiri gola.

Jadran je dobro otvorio utakmicu, nakon prve četvrtine vodio 42, tijekom druge u par navrata imao i tri gola prednosti, ali problemi poglavito u napadu pojavili su se u drugom dijelu treće četvrtine. Nakon gola Marinića Kragića za vodstvo 9-7 u zadnjih 11 minuta Jadran je zabio samo jedan gol, a primio čak osam što je rezultiralo visokim porazom.

Jadran je ostao zadnji na ljestvici s tri boda, dok Novi Beograd ima šest kao i Jadran iz Herceg Novog, dok je na vrhu Pro Recco sa 12 bodova.

Jadran će u zadnjem kolu 10. veljače ugostiti Pro Recco.