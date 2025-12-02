Dinamo je preuzeo vrh od Hajduka, evo kako kladionice sada vide šanse za naslov

Nogometaši Dinama preuzeli su vrh HNL-a nakon 15. kola. Hajduk je remizirao s Varaždinom (1:1), dok je Dinamo pobjedom protiv Gorice (2:0) preuzeo prvo mjesto. Takav rasplet promijenio je i koeficijente kladionica pa je Dinamo sada još izraženiji favorit za naslov.

Hajduk je u prošlom kolu teško stradao kod Rijeke (0:5), a iz posljednja dva susreta izvukao je samo bod. Dinamo je, s druge strane, upisao maksimalnih šest bodova, svladavši Varaždin 3:1 pa Goricu 2:0. Njegov koeficijent na osvajanje prvenstva pao je s 1.55 na 1.35, dok je Hajdukov porastao s 2.50 na 3.20.

Koeficijent na Rijeku je 150, na Slaven Belupo 200, Istra i Varaždin su na 250, Lokomotiva 300, a koeficijenti na Goricu, Osijek i Vukovar su 1000 ili više.

U sljedećem kolu slijedi najveći hrvatski derbi – Dinamo i Hajduk koji će se igrati u subotu u 15 sati na Maksimiru.