PROMJENA

Dinamo je preuzeo vrh od Hajduka, evo kako kladionice sada vide šanse za naslov

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
02.12.2025.
u 09:11

Hajduk je u prošlom kolu teško stradao kod Rijeke (0:5), a iz posljednja dva susreta izvukao je samo bod. Dinamo je, s druge strane, upisao maksimalnih šest bodova, svladavši Varaždin 3:1 pa Goricu 2:0. Njegov koeficijent na osvajanje prvenstva pao je s 1.55 na 1.35, dok je Hajdukov porastao s 2.50 na 3.20.

Nogometaši Dinama preuzeli su vrh HNL-a nakon 15. kola. Hajduk je remizirao s Varaždinom (1:1), dok je Dinamo pobjedom protiv Gorice (2:0) preuzeo prvo mjesto. Takav rasplet promijenio je i koeficijente kladionica pa je Dinamo sada još izraženiji favorit za naslov.

Koeficijent na Rijeku je 150, na Slaven Belupo 200, Istra i Varaždin su na 250, Lokomotiva 300, a koeficijenti na Goricu, Osijek i Vukovar su 1000 ili više.

U sljedećem kolu slijedi najveći hrvatski derbi – Dinamo i Hajduk koji će se igrati u subotu u 15 sati na Maksimiru.

Gorica i Dinamo sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a
Premium sadržaj
18
KOMENTAR UTAKMICE

Kovačevića smo s pravom kritizirali, no sada je pokazao drugo lice. Jedino što je Dinamo pao u nastavku

Trener Mario Kovačević vratio je Belju u početnu postavu i centarfor plavih vratio mu je borbom. Često se i za njega znalo reći da je izgledao bezvoljno, no danas nije bilo tako. Možda je pomalo i iznenadio Kovačević domaćine, jer iako je Bakrar nominalno bio desno krilo puno je ulazio pred vrata Gorice i postajao druga špica, dok je na lijevoj strani klasično krilo bio Hoxha koji je 'gadno' mučio braniče Carevićeve momčadi.

