Tako govori svjetski viceprvak: Dejan Lovren porukom oduševio hrvatske navijače

Naša najveća slava nije u tome da nikada ne padnemo, već da se svaki put kad padnemo podignemo, pa tako cemo i ovaj put. Hvala našim navijačima na velikoj podršci. Idemo dalje...💪🏻

