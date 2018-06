Dalić: Vjerujem dečkima, ne ulazim im po noći u sobe

Danas u 18 sati kockasti u Gradskom vrtu igraju generalku za Svjetsko prvenstvo, našeg prvog suparnika u skupini, Nigeriju, “glumit” će reprezentacija Senegala predvođena zvijezdom Liverpoola Maneom.

Točno je 15 dana prošlo od prvog okupljanja reprezentacije, a izbornik Zlatko Dalić zadovoljan je dosad učinjenim. Rekao nam je to tijekom posljednje večeri u Opatiji.

Razgovarali smo na terasi hotela “Milenij” točno u ponoć, jer izbornik nije želio izigrati dogovor te je poslije večere s reprezentativcima došao na dogovoreni sastanak.

Na terasi je još bila samo nekolicina pripitih austrijskih i njemačkih umirovljenika te hrvatski izbornik s dvojicom hrvatskih novinara.

Odličnih 15 dana

– Jako sam zadovoljan s proteklih 15-ak dana koliko smo zajedno. Nije bilo ozljeda, atmosfera je jako dobra, nije bilo “iskakanja”. Jako sam optimističan, a svoju pozitivnu energiju pokušavam prenijeti i na igrače. Puno s njima razgovaram, sve odluke donosim nakon razgovora s njima. I prije utakmice s Brazilom razgovarao sam s Vidom, Strinićem i Pivarićem, da ne bi mislili da sam nekoga otpisao. Samo sam želio isprobati neke stvari. Nisam izbornik koji autoritet stječe vikom, zovem igrače na telefon, razgovaram s njima. Naravno, na kraju samo ja biram sastav – rekao je izbornik te se malo vratio na utakmicu s Brazilom:

– Isprobavao sam neke nove stvari, jest da smo izgubili, ali od Brazila, možda i najbolje momčadi svijeta. Da sam izabrao Andoru ili Lihtenštajn, zabili bismo im 20 komada, a od toga ne bismo imali nikakve koristi. Radije sam izabrao Brazil i Senegal. Malo smo bili previše kritični nakon 0:2 na Anfieldu, vjerojatno zato što je taj drugi gol pokvario sliku. Ali, na primjer, Njemačka je izgubila sve posljednje pripremne utakmice, pa nikomu ništa. Bitno je da mi dobro igramo na SP-u, a pripremne utakmice nam služe da ispravimo neke slabije točke.

Dalić se jako veseli današnjoj utakmici u Osijeku.

– Jako se veselim što je Gradski vrt rasprodan, opet dokazujemo da ništa ne može ujediniti narod kao nogomet. Vidim to i na ulici, mnogi nam prilaze.

Za Senegal bi svi trebali biti spremni.

– Mandžukić je dobro, trenirao je tri dana u nizu. Upitan je jedino Vrsaljko, pustio sam ga u srijedu na dan-dva da ode do supruge jer mu se rodio sin. To mu je prvo dijete, nema ljepšeg trenutka u životu od toga i zato mu nisam želio uskratiti to veselje. Nadam se da će Šime stići na utakmicu – objasnio je izbornik.

Početkom tjedna Dalić je donio tešku odluku, otpisao je i posljednjeg igrača, ovaj put to je bio Matej Mitrović, što je izazvalo bijes njegova menadžera Ivana Cvjetkovića. No, Dalić mu ne želi odgovarati:

– Mitrović je odličan dečko, pravi profesionalac, u Ukrajini me pridobio sjajnom igrom. Ali, bio je ozlijeđen, nije uopće igrao za Club Brugge na kraju sezone, mjesec dana se samo liječio. A Ćaleta-Car igrao je u polufinalu Europske lige, u sjajnoj je formi i zato sam mu dao prednost. Pri izboru 23 igrača vodio sam se logikom da za taktiku 4-2-3-1 imam na svakoj poziciji po dvojicu igrača. Mislim da je moj popis možda i najpošteniji u povijesti hrvatske reprezentacije. Birao sam najbolja 23, nitko nije u sastavu zbog pritisaka.

A je li pritisaka bilo?

– Možda posredno, poput onog Osijekova priopćenja, ali izravno na mene nije. Valjda zato što sam se odmah na početku čvrsto postavio i poručio da ću birati samo ja jer ću ja i odgovarati za rezultat – objasnio je Dalić.

Za vrijeme priprema u Rovinju i Opatiji pravilo je bilo da igrači između 23 i 24 sata moraju na spavanje. Jeste li kontrolirali drže li se dogovora?

– Ne kontroliram ih na taj način, ne ulazim im u sobe, nisam takav tip trenera. Pa neću valjda učiti ponašanju igrače koji su prošli Real, Barcelonu, Inter, Liverpool... Znaju oni dobro da im je san potreban, ne moram ih ja to učiti. Veliki su oni profesionalci da bi noću bećarili – kaže Dalić.

Škot snimio Ukrajinu

U hrvatskom stožeru važnu ulogu ima i jedan Škot, analitičar Marc Rochon. Radio je Dalić s njim tri godine u Al-Ainu, a prije toga Rochon je bio u premijerligašima Southamptonu, Portsmouthu i Tottenhamu.

– Rochon mi je jako pomogao uoči debija na klupi reprezentacije. Postao sam izbornik dva dana prije utakmice u Kijevu i, iskreno, nisam imao pojma o Ukrajini. Nisam gledao ni Hrvatsku, a kamoli Ukrajinu. Tada je uskočio Mark, koji mi je sve detaljno analizirao. Naravno, što se Ukrajine tiče, pomogao mi je i Darijo Srna – otkrio je Dalić.

Na kraju je Dalić iznio i prve ciljeve na SP-u.

– Prvi nam je cilj proći skupinu, a poslije... Mislim da možemo pobijediti svakoga u jednoj utakmici. Jedva čekam da prvenstvo počne, nisam zabrinut, opterećen niti nervozan. Vjerujem da ćemo donijeti puno radosti našem narodu – zaključio je simpatični izbornik Zlatko Dalić koji je pravi primjer kako bi izbornici trebali komunicirati s javnošću i navijačima.

