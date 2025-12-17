Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MALO SE PRERAČUNAO

Izjava Aleksandra Vučića masovno se podijelila na internetu, pogledajte što je rekao o Hrvatskoj

Aleksandar Vučić obratio se javnosti o energetskoj situaciji u Srbiji
Foto: Milos Tesic
1/5
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.12.2025.
u 12:26

– Oni imaju fantastičnu reprezentaciju, staru, iskusnu, sve majstor do majstora. Ja mislim da smo mi u ovom trenutku za nijansu jači. Volio bih vidjeti, bila bi to strašna utakmica.

Hrvatska nogometna reprezentacija 2022. godine nakon jedanaesteraca izbacila je Japan i prošla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Nakon susreta na internetu i društvenim mrežama dijele se brojne reakcije na utakmicu, a jedna od njih su i izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naime, Vučić je prije SP-a poručio sljedeće:

– Ja bih volio da se u četvrtfinalu sastanemo s Hrvatskom koja je sjajna reprezentacija. Budući da ćemo u osmini finala ići na Urugvaj ili Portugal ako prođemo grupu u kojoj su Švicarska, Brazil i Kamerun, možemo ići na Hrvatsku u četvrtfinalu i to bi bio veliki derbi.

Vučić je zatim naglasio:

– Oni imaju fantastičnu reprezentaciju, staru, iskusnu, sve majstor do majstora. Ja mislim da smo mi u ovom trenutku za nijansu jači. Volio bih vidjeti, bila bi to strašna utakmica.

Hrvatska je na zadnjem Mundijalu osvojila brončanu medalju, no Srbija nije obavila svoj dio posla. Završila je posljednja u skupini sa samo jednim bodom te čak osam primljenih i pet postignutih golova u tri utakmice. Jasno je tko ima bolju reprezentaciju i tko je najbolji na ovim prostorima. Video pogledajte OVDJE

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'
Ključne riječi
svjetsko prvenstvo hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Aleksandar Vučić

Komentara 13

Pogledaj Sve
NA
NANO
13:24 17.12.2025.

Znamo da je on Šešeljov učenik, znamo i to da u državi u kojoj može predsjednik države može biti četnički vojvoda , znamo i to da je ovaj AV bolesno alergičan na RH i naše uspjehe, ali baš u svemu u odnosu na njih. Što reči na bolesnika hrvatskih uspjeha.

BL
blekpanther
13:48 17.12.2025.

Pa prvenstvo svijeta je bilo prije 3,5 godine, šta vi želite ovom izjavom (člankom) postići? Pa koga briga šta tamo neki Srbin priča!

ML
mladaklada
13:36 17.12.2025.

Znači, sada na obljetnicu svake utakmice iz slavnih pohoda hrvatske prve nogometne vrste moramo trpjeti retrospektivu mudroslovnih umotvorina Šešeljeva apostola, jer je on uvijek imao nešto reći na temu Hrvatske.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!