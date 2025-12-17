Izjava Aleksandra Vučića masovno se podijelila na internetu, pogledajte što je rekao o Hrvatskoj

Hrvatska nogometna reprezentacija 2022. godine nakon jedanaesteraca izbacila je Japan i prošla u četvrtfinale Svjetskog prvenstva u Kataru. Nakon susreta na internetu i društvenim mrežama dijele se brojne reakcije na utakmicu, a jedna od njih su i izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića. Naime, Vučić je prije SP-a poručio sljedeće:

– Ja bih volio da se u četvrtfinalu sastanemo s Hrvatskom koja je sjajna reprezentacija. Budući da ćemo u osmini finala ići na Urugvaj ili Portugal ako prođemo grupu u kojoj su Švicarska, Brazil i Kamerun, možemo ići na Hrvatsku u četvrtfinalu i to bi bio veliki derbi.

Vučić je zatim naglasio:

– Oni imaju fantastičnu reprezentaciju, staru, iskusnu, sve majstor do majstora. Ja mislim da smo mi u ovom trenutku za nijansu jači. Volio bih vidjeti, bila bi to strašna utakmica.

Hrvatska je na zadnjem Mundijalu osvojila brončanu medalju, no Srbija nije obavila svoj dio posla. Završila je posljednja u skupini sa samo jednim bodom te čak osam primljenih i pet postignutih golova u tri utakmice. Jasno je tko ima bolju reprezentaciju i tko je najbolji na ovim prostorima. Video pogledajte OVDJE.