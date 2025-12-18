Naši Portali
POČIVAO U MIRU

Hrvatski reprezentativac doživio tešku obiteljsku tragediju: Iznenada je izgubio važnu osobu

Hamburg: Susret Hrvatske i Albanije u 2. kolu skupine B na Europskom prvenstvu
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Stjepan Meleš
18.12.2025.
u 12:36

. Nogometašu Atalante iznenada je u snu preminuo otac Ivan, a objavio je to i talijanski prvoligaš u kojem nastupa već godinama

Hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić proživljava najteže obiteljske trenutke. Nogometašu Atalante iznenada je u snu preminuo otac Ivan, a objavio je to i talijanski prvoligaš u kojem nastupa već godinama. Iz Atalante su priopćenjem izrazili sućut Pašaliću i njegovoj obitelji.

- Obitelji Percassi i Pagliuca, klupska uprava, trener Raffaele Palladino sa svojim stožerom, suigrači, zaposlenici i svi suradnici Atalante izražavaju sućut Mariju Pašaliću povodom smrti njegova voljenog oca. U ovim trenucima duboke tuge upućujemo Mariju iskrenu sućut i punu podršku te izražavamo sućut cijeloj obitelji Pašalić, kao i rodbini i prijateljima - napisali su iz Atalante.

Marijev otac Ivan Pašalić također je trenirao nogomet, ali nije ostvario san i zaigrao za voljeni Hajduk.

- Moji su iz Tomislavgrada, suprugini iz Vrlike, ali smo u Kaštelima već preko 50 godina. Mene je otac odgajao da volim Hajduk, tako sam odgajao i ja Marija. Mi smo uvijek prvi potpisivali i stipendijske i profesionalne ugovore i uvijek za 0% odštete. Mario je dijete Hajduka, tu je odgojen i odrastao. Njemu je Hajduk sve - rekao je jednom prilikom Ivan Pašalić.

Vatreni su nas na današnji dan učinili neizmjerno sretnima i ponosnima, prisjetite se tih trenutaka
BL
blekpanther
21:15 18.12.2025.

Počivao u miru božjem, Mariju i cijeloj obitelji iskrena sućut! Zvati pokojnog oca važnom osobom koja mižerija? .mogli ste stavit u naslov da ta važna osoba roditelj broj 1

