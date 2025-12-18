Hrvatski reprezentativac doživio tešku obiteljsku tragediju: Iznenada je izgubio važnu osobu

Hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić proživljava najteže obiteljske trenutke. Nogometašu Atalante iznenada je u snu preminuo otac Ivan, a objavio je to i talijanski prvoligaš u kojem nastupa već godinama. Iz Atalante su priopćenjem izrazili sućut Pašaliću i njegovoj obitelji.

- Obitelji Percassi i Pagliuca, klupska uprava, trener Raffaele Palladino sa svojim stožerom, suigrači, zaposlenici i svi suradnici Atalante izražavaju sućut Mariju Pašaliću povodom smrti njegova voljenog oca. U ovim trenucima duboke tuge upućujemo Mariju iskrenu sućut i punu podršku te izražavamo sućut cijeloj obitelji Pašalić, kao i rodbini i prijateljima - napisali su iz Atalante.

Marijev otac Ivan Pašalić također je trenirao nogomet, ali nije ostvario san i zaigrao za voljeni Hajduk.

- Moji su iz Tomislavgrada, suprugini iz Vrlike, ali smo u Kaštelima već preko 50 godina. Mene je otac odgajao da volim Hajduk, tako sam odgajao i ja Marija. Mi smo uvijek prvi potpisivali i stipendijske i profesionalne ugovore i uvijek za 0% odštete. Mario je dijete Hajduka, tu je odgojen i odrastao. Njemu je Hajduk sve - rekao je jednom prilikom Ivan Pašalić.