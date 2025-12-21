Naši Portali
NE ZASLUŽUJE OVAKAV TRETMAN

Jasno je zašto Hajduk ne želi produžiti ugovor Livaji. Čini se da više nije 'bog baluna'...

Autor
Karlo Ledinski
21.12.2025.
u 08:00

Garcia treba shvatiti da bez raspoloženog Livaje do naslova ne može stići. I zato je utakmica protiv Vukovara idealna šansa za njegov povratak u prvih 11

Nogometaše Hajduka danas na Poljudu (15 sati, MaxSport 1) očekuje utakmica protiv Vukovara, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li od prve minute za bijele krenuti Marko Livaja. Najbolji igrač HNL-a posljednjih sezona proživljava najteže dane od povratka u Split, svima je jasno da nije u ljubavi s trenerom Gonzalom Garcijom, a Urugvajac mu daje puno manje minuta nego što to Marko želi. Od nogometaša koji je nosio Hajduk, vrlo često i sam na svojim leđima, Livaja je postao igrač za rotaciju, koji ulazi posljednjih 10, 20 ili 30 minuta. Osim kada ga u tome ne spriječe probavne smetnje, kao što je to bilo u utakmici na Rujevici protiv Rijeke... Trenutačna situacija s Livajom nikome ne odgovara jer za klub sigurno nije dobro kad je glavni, a ujedno i uvjerljivo najplaćeniji igrač nezadovoljan. Da nezadovoljstvo zbog trenutačnog statusa u momčadi itekako postoji, potvrdile su i nedavne riječi Livajina menadžera Vincenza Cavalierea.

Ključne riječi
HNL Hajduk Marko Livaja

