Nogometaše Hajduka danas na Poljudu (15 sati, MaxSport 1) očekuje utakmica protiv Vukovara, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li od prve minute za bijele krenuti Marko Livaja. Najbolji igrač HNL-a posljednjih sezona proživljava najteže dane od povratka u Split, svima je jasno da nije u ljubavi s trenerom Gonzalom Garcijom, a Urugvajac mu daje puno manje minuta nego što to Marko želi. Od nogometaša koji je nosio Hajduk, vrlo često i sam na svojim leđima, Livaja je postao igrač za rotaciju, koji ulazi posljednjih 10, 20 ili 30 minuta. Osim kada ga u tome ne spriječe probavne smetnje, kao što je to bilo u utakmici na Rujevici protiv Rijeke... Trenutačna situacija s Livajom nikome ne odgovara jer za klub sigurno nije dobro kad je glavni, a ujedno i uvjerljivo najplaćeniji igrač nezadovoljan. Da nezadovoljstvo zbog trenutačnog statusa u momčadi itekako postoji, potvrdile su i nedavne riječi Livajina menadžera Vincenza Cavalierea.
Jasno je zašto Hajduk ne želi produžiti ugovor Livaji. Čini se da više nije 'bog baluna'...
Garcia treba shvatiti da bez raspoloženog Livaje do naslova ne može stići. I zato je utakmica protiv Vukovara idealna šansa za njegov povratak u prvih 11
