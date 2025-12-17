Naši Portali
ZA NAJVJERNIJE NAVIJAČE

Želite s tribina bodriti Hrvatsku na SP-u? Fifa uvodi promjene, najjeftinije ulaznice 60 dolara

ARHIVA - 2006. Zagreb: Vatreni i "maksimirska krtica" srušili su Englesku
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Vecernji.hr
17.12.2025.
u 11:59

Fifa je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a te ulaznice neće biti dostupne za prijavu/kupnju u osnovnom procesu prodaje odnosno putem Fifine platforme. Mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačke tribine.

Svjetska nogometna organizacija, Fifa, obavijestila je nacionalne saveze koji su sudionici Svjetskog prvenstva kako uvodi novu kategoriju ulaznica, namijenjenu najvjernijim navijačima. Fifa je donijela odluku kako će dio ulaznica - otprilike 10 posto ukupnog kapaciteta predviđenog za navijačke tribine - iz dosadašnje najpovoljnije kategorije ("value tier") pretvoriti u novu kategoriju nazvanu "ulazna razina" ("entry tier"). Ulaznice u ovoj kategoriji imat će istu cijenu za sve utakmice svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu, a ona će iznositi 60 američkih dolara.

Fifa je ovu kategoriju uvela s uputom da ih nacionalni savezi dodijele najvjernijim navijačima, a te ulaznice neće biti dostupne za prijavu/kupnju u osnovnom procesu prodaje odnosno putem Fifine platforme. Mjesta za navijače s ovim ulaznicama nalazit će se na gornjem dijelu navijačke tribine.

Sukladno takvim Fifinim pravilima, HNS će prijavu za kupnju ovih ulaznica omogućiti navijačima članovima Programa vjernosti HNS-a koji su to pravo zaslužili redovitim dolascima na utakmice hrvatske reprezentacije. Konkretno, pravo na kupnju po dvije ulaznice za svaku utakmicu dobit će prvih 530 navijača na ljestvici Programa vjernosti odnosno navijači koji imaju barem 13 dolazaka na utakmice hrvatske reprezentacije u posljednjih pet godina, a ulaznice iz ove nove, najpovoljnije kategorije kupit će oni među njima koji prvi odaberu ove ulaznice kada prodaja počne, sukladno niže istaknutim kapacitetima.

Navedeni navijači bit će obaviješteni o svom pravu na kupnju i načinu kupnje ulaznica do kraja prosinca.

Sve informacije za hrvatske navijače o kupnji ulaznica za utakmice FIFA Svjetskog prvenstva, kao i Programu vjernosti, možete pronaći OVDJE.
