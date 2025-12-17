Naši Portali
IZGUBIO KONTROLU

Bivši mladi vatreni vozio pijan s 1.47 promila pa zaspao za volanom! Evo što se potom dogodilo

Dres hrvatske nogometne reprezentacije
Danijel Berkovic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.12.2025.
u 13:37

Naglasio je da se cijeli život bavi sportom, da je nekoć bio aktivni nogometaš te da je danas profesionalno vezan uz sport kao nogometni menadžer. Istaknuo je kako mu je zbog svega žao

Na raspravi pred Općinskim sudom 27-godišnji bivši mladi hrvatski nogometni reprezentativc priznao je odgovornost za prometnu nesreću počinjenu pod utjecajem alkohola, javlja JL. Rekao je da je oko jedan sat iza ponoći vozio kroz Markuševec Turopoljski te naglasio kako inače ne pije alkohol, no te je večeri bio na proslavi zbog rođenja djeteta prijatelja te je popio nekoliko pića. Zbog umora i alkohola u jednom je trenutku zadrijemao za upravljačem, izgubio nadzor nad vozilom i završio u dvorištu.

Automobilom je najprije udario u drva za ogrjev, koja su potom pala na parkirano vozilo, a kretanje se nastavilo sve dok se nije zabio u betonskom zidu. Na vozilu je nastala materijalna šteta, a 27-godišnji vozač je ozlijedio palac desne ruke. Naglasio je da se cijeli život bavi sportom, da je nekoć bio aktivni nogometaš te da je danas profesionalno vezan uz sport kao nogometni menadžer. Istaknuo je kako mu je zbog svega žao. 

Prometna nesreća dogodila se 14. kolovoza, 55 minuta nakon ponoći. U svojoj obrani naveo je da dosad nije bio kažnjavan te je sudu obećao da će ubuduće biti oprezniji za volanom. Zamolio je da sud kao olakotne okolnosti uzme u obzir priznanje i kajanje te da mu ne izrekne zabranu upravljanja motornim vozilima B kategorije, budući da mu je vozačka dozvola nužna za posao kojim zarađuje za život za sebe i obitelj. 

