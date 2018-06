Dalić poludio na pitanje: Dajte dečkima mira i nemojte to potencirati

Hrvatska nogometna reprezentacija u četvrtak je u sjajnoj atmosferi odradila otvoreni trening u Bogdanovcima kraj Vukovara.

Pred novinare je stao i izbornik Zlatko Dalić.

- Veseli me da smo došli u Bogdanovce, u Vukovar, u Slavoniju. Nismo mogli izabrati bolje mjesto za kraj priprema koje smo odradili jako dobro. Odradili smo sve kako sam ja zamislio. Igrači su bili profesionalni i samo još sutra nedostaje dobra igra protiv Senegala i pobjeda - rekao je Dalić koji je komentirao i zašto Vedran Ćorluka nije odradio trening.

- Ćorluka? Sve je u redu. Teren je tvrd i samo je iz preventivnih razloga napustio travnjak.

Hrvatsku sutra u Gradskom vrtu očekuje utakmica protiv Senegala.

- Svima ćemo dati šansu. Važno je da igramo dobro i ostvarimo dobar rezultat. Hvala bogu da je će biti pun stadion. To zaslužujemo. Zaista smo sretni i ponosni. Reprezentacija je ponos i čast i užitak. Dat ćemo sve da ove ljude učinimo ponosnim.

Morao je odgovarati izbornik i na pitanje o svjedocima na suđenju Zdravku Mamiću, Luki Modriću i Dejanu Lovrenu.

- Ma ja to neću komentirati. Ja ne razumijem da vi dajete povoda svemu tome. Ovo je Hrvatska, ovo je nogomet. Pustite presude, pustite sudove, to nije naš posao. Dajte dečkima mira i nemojte vi kao novinari to potencirati. To nije red. Dajte dečkima da igraju i uživaju u nogometu.