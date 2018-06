Dalić za SP priprema iznenađenje?! Napravit će ono što i Ćiro

Posljednjih točno 15 utakmica hrvatska je reprezentacija odigrala u sustavu 4-2-3-1, koji nam je ustvari već 10-ak godina prepoznatljiv kao nekada 3-5-2 u generaciji vatrenih.

No ovih je dana na pripremama u Rijeci Dalić uvježbavao baš tih “Ćirinih” 3-5-2.

Izbornik želi B opciju

Tako je u srijedu na početku treninga markere podijelio tako da su tri igrača u zadnjoj liniji bili Ćorluka, Lovren i Vida, dok su na bočnim pozicijama bili Vrsaljko i Strinić.

[video: 25261 / ]

Znači li to da će Dalić uvježbavati još jedan, rezervni sustav igre za SP u Rusiji? Vjerojatno da, a trebao bi ga isprobati već sutra u osječkom dvoboju protiv Senegala.

Podsjetimo, Dalić je tih 3-5-2 već želio uvježbavati na proljetnoj turneji u SAD-u, no nije mogao jer se ozlijedio Lovren. A s tih 3-5-2 Dalić ne da bi samo dobio još jedan sustav igre već bi dobio zadovoljne Lovrena, Ćorluku i Vidu, koji bi tako igrali na prirodnim pozicijama, a ne da se, kao Vida protiv Brazila, žrtvuje na sebi neprirodnoj poziciji lijevog beka.

U tom sistemu 3-5-2 Rakitić, Modrić i Badelj i dalje bi bili sigurni u srcu vezne linije, dok bi se u napadu za dva mjesta u prvih 11 realno borili Mandžukić, Kramarić, Rebić i Perišić. S time da postoji mogućnost da Perišić zaigra i na lijevom bočnom umjesto Strinića.

Ako je mogao Stanić (koji je dotad bio napadač) kod Ćirinih vatrenih igrati bočnog, sigurno bi to mogao i Perišić. Stanić se isprva bunio to igrati, no Ćiro ga da je uvjerio da je bočni igrač najvitalniji igrač svake momčadi pa je prihvatio tu svoju novu poziciju i na kraju na njoj odigrao neke od najdojmljivijih partija karijere.

[video: 25260 / ]

A Perišić sa svojim velikim trkačkim i fizičkim kapacitetima sigurno bi se dobro snašao na toj poziciji. U tom slučaju Dalić bi još samo morao odlučiti se za dvojac u napadu. Jedan iz trojca Mandžo, Kramarić, Rebić morao bi otpasti. Inače, tih 3-5-2 odlična je formacija za utakmice u kojima suparnik igra u sustavu 4-4-2 jer momčad koja igra 3-5-2 tada ima igrača viška u zadnjoj liniji, ali i u vezi. Dva stopera tada čuvaju dva suparnička napadača, a treći čovjek iz obrane u tom je slučaju osigurač.

A zanimljivo, sustavom 4-4-2 u nekim od posljednjih utakmica igrala su sva tri naša suparnika na SP-u. Islandu je 4-4-2 uobičajen sustav, dok ga Argentina i Nigerija koriste ponekad.

[video: 25257 / ]

Test protiv Senegala

No ono što je Dalić sigurno primijetio – Hrvatska bi se iz sustava 3-5-2 s lakoćom tijekom igre transformirala u sustav 4-2-3-1, koji igramo praktički već desetak godina. Jer tada bi se samo Vrsaljko spustio na desnog beka, Perišić bi postao klasično lijevo krilo, dok bi jedan od dvojice napadača postao desno krilo.

Dobro je da Dalić razmišlja o rezervnoj taktici, no pitanje je samo ima li dovoljno vremena da to uigra. Iako je Hrvatska u sustavu igre 3-5-2 krajem devedesetih odigrala neke od najdojmljivijih predstava u povijesti, u 21. stoljeću klasični 3-5-2 gotovo je izumro.

Klasičnih 3-5-2 u posljednje je vrijeme od vrhunskih klubova igrao tek Juventus, s prepoznatljivim trojcem BBC (Bonucci, Barzagli, Chiellini) u zadnjoj liniji. Sustavi s četiri igrača u zadnjoj liniji danas su općeprihvaćeni nogometni standard, no povijesno gledano, sustavi s tri braniča starija su pojava. Cijelo razdoblje prije Drugog svjetskog rata taktički je obilježila formacija WM (3-2-2-3), a tek 60-ih godina pod utjecajem legendarnog Bele Guttmana prvo je nastala formacija 4-2-4, a zatim i 4-4-2, koju je izmislio Alf Ramsey, izbornik pobjedničke engleske reprezentacije sa SP-a 1966. godine.

No formacije s tri braniča doživjele su veliki povratak u osamdesetima i devedesetima, za što su najzaslužniji bili Carlos Bilardo sa svojom Argentinom, Beckenbauer sa Zapadnom Njemačkom, ali i naš Ćiro Blažević, koji je s Hrvatskom igrao predivan i učinkovit nogomet na EP-u 1996. i SP-u 1998. godine. Vidjet ćemo hoće li Dalić Ćirinim tragom... Znat ćemo sve već sutra protiv Senegala.