Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 178
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
BIVŠI IZBORNIK

Čovjek kojeg je Hrvatska koštala posla ima novi klub, preuzeo je velikana

Tite nakon poraza od Hrvatske podnio ostavku na mjesto izbornika Brazila
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
17.12.2025.
u 16:34

Brazilski trener bio je bez posla od rujna 2024., kada je dobio otkaz u Flamengu. Na trenerskoj klupi Cruzeira naslijedio je Portugalca Leonarda Jardima, nekadašnjeg stratega Monaca

Bivši izbornik nogometne reprezentacije Brazila 64-godišnji Tite vratio se trenerskom poslu nakon nešto više od godinu dana izbivanja, postavši trener Cruzeira, koji je ovu sezonu okončao na trećem mjestu brazilskog prvenstva. 

Brazilski trener bio je bez posla od rujna 2024., kada je dobio otkaz u Flamengu. Na trenerskoj klupi Cruzeira naslijedio je Portugalca Leonarda Jardima, nekadašnjeg stratega Monaca. 

Tite je bio na kormilu brazilske reprezentacije od 2016. do 2022., te ju je predvodio do naslova južnoameričkog prvaka 2019. godine. No, na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. nije ispunio očekivanja, budući da je oba puta Brazil zaustavljen u četvrtfinalu.  

Na klupskoj sceni najbolje je rezultate ostvario kao trener Corinthiansa, s kojim je dva puta bio prvak Brazila, osvajač Libertadores kupa te pobjednik svjetskog klupskog prvenstva.

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...'
Ključne riječi
Cruzeiro Brazil Tite

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!