Čovjek kojeg je Hrvatska koštala posla ima novi klub, preuzeo je velikana

Bivši izbornik nogometne reprezentacije Brazila 64-godišnji Tite vratio se trenerskom poslu nakon nešto više od godinu dana izbivanja, postavši trener Cruzeira, koji je ovu sezonu okončao na trećem mjestu brazilskog prvenstva.

Brazilski trener bio je bez posla od rujna 2024., kada je dobio otkaz u Flamengu. Na trenerskoj klupi Cruzeira naslijedio je Portugalca Leonarda Jardima, nekadašnjeg stratega Monaca.

Tite je bio na kormilu brazilske reprezentacije od 2016. do 2022., te ju je predvodio do naslova južnoameričkog prvaka 2019. godine. No, na svjetskim prvenstvima 2018. i 2022. nije ispunio očekivanja, budući da je oba puta Brazil zaustavljen u četvrtfinalu.

Na klupskoj sceni najbolje je rezultate ostvario kao trener Corinthiansa, s kojim je dva puta bio prvak Brazila, osvajač Libertadores kupa te pobjednik svjetskog klupskog prvenstva.