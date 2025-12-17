Hrvatska je već zaradila prvi milijun, a nogometna groznica još nije ni počela

Međunarodna nogometna federacija (Fifa) objavila je u srijedu da će nagradni fond na SP 2026. iznositi 655 milijuna dolara, što je povećanje od 50 posto u odnosu na prošlo svjetsko prvenstvo održano u Kataru. Također, svaka reprezentacija koja se plasira na Svjetsko prvenstvo dobit će 1,5 milijuna dolara za troškove priprema, što znači da će Fifa sudionicima SP u SAD-u, Kanadi i Meksiku isplatiti ukupno 727 milijuna dolara.

Prvaku će pripasti 50 milijuna dolara, a viceprvaku 33 milijuna. Trećeplasirana reprezentacija bit će nagrađena s 29, a četvrtoplasirana s 27 milijuna dolara. Momčadi od petog do osmog mjesta zaradit će 19 milijuna, dok će ekipama od 9. do 16. mjesta pripasti 15 milijuna dolara. Reprezentacije plasirane od 17. do 32. mjesta primit će 11 milijuna, a za ekipe od 33. do 48. mjesta predviđena je nagrada od devet milijuna dolara.

Predsjednik Fife Gianni Infantino istaknuo je da će SP 2026. biti prekretnica glede financijskog doprinosa globalnoj nogometnoj zajednici.

Tko će koliko zaraditi?

Prvak - 50 milijuna dolara (42.6 milijuna eura)

Viceprvak - 33 milijuna dolara (28 milijuna eura)

Trećeplasirani - 29 milijuna dolara (24 milijuna eura)

Četvrtoplasirani - 27 milijuna dolara (23 milijuna eura)

Od 5. do 8. mjesta - 19 milijuna dolara (16 milijuna eura)

Od 9. do 16. mjesta - 15 milijuna dolara (13 milijuna eura)

Od 17. do 32. mjesta - 11 milijuna dolara (9 milijuna eura)

Od 33. do 48. mjesta - 9 milijuna dolara (7 milijuna eura)