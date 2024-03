Bruno Petković službeno je proglašen najboljim igračem tjedna u Konferencijskoj ligi

Nogometaš Dinama i hrvatske reprezentacije Bruno Petković je odigrao vrhunsku utakmicu u prvom susretu osmine finala Konferencijske lige, u kojem je Dinamo svladao PAOK rezultatom 2:0. Petković je postigao oba pogotka na susretu i tako došao do brojke od četiri pogotka u isto toliko posljednjih europskih utakmica za Dinamo.

Glavni igrač Dinama tako je dobio vrijedno priznanje u ovom europskom natjecanju budući da je službeno proglašen najboljim igračem tjedna. Nagrada se dodjeljuje po glasovima navijača, a Petković je zbog dva pogotka dobio najviše glasova. U konkurenciji su još bili branič Ajaxa Jorrel Hato, napadač Lillea Jonathan David te napadač Maccabi Tel-Aviva Eran Zahavi.

Petković je, uz službenu nagradu natjecanja, bio najbolji igrač ovog kola u Konferencijskoj ligi i prema statističkom izračunu platforme SofaScore, zaradivši ocjenu 8,5.

Isto tako, Petković je najbolji strijelac Konferencijske lige ove sezone. Tu čast dijeli sa spomenutim napadačem Eranom Zahavijem, obojica su zabila po sedam pogodaka.

Petković je u skupini zabio dva gola Astani, dva protiv Ballkanija, jedan gol je postigao protiv Betisa u play-offu te dva već spomenuta sinoć protiv PAOK-a u prvom susretu osmine finala.

Valja istaknuti da je Petkoviću ovo bio 26. pogodak za Dinamo u europskim natjecanjima, a uz to je svojem impresivnom učinku dodao još i 15 asistencija.

🥇 Bruno Petković's two-goal performance wins him Player of the Week honours 👏#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL pic.twitter.com/tXZ7UYoHC2