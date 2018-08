Braća Sinković uspjela što nitko u povijesti nije

Valent i Martin Sinković osvojili su drugu medalju u novoj disciplini, a 12. sveukupno na najvećim svjetskim natjecanjima. Nakon svjetskog srebra osvojenog prošle godine, Sinkovići su jučer osvojili svoje prvo zlato u dvojcu bez kormilara. Zlatnoj braći to je prvo zlato nakon pobjede na Olimpijskim igrama u Riju 2016.

Problem s Martinovim leđima

A ono je osvojeno na Europskom prvenstvu u Glasgowu, prvom na kojem je Sinković Express nastupio otkako su napustili dvojac na pariće. A u tom su čamcu bili neprijeporni na svjetskoj sceni (po jednom olimpijski i europski prvaci te dvostruki svjetski prvaci).

– Napokon je došlo i prvo zlato u novoj disciplini. Već smo bili malo nestrpljivi jer se oduljilo. Lijep je to osjećaj, drugačiji nego nakon zlatnih medalja u dvojcu na pariće. Naime, tamo smo prva mjesta osvajali po “defaultu” pa je ovo slađe. Najslađe je kada nešto prvi put osvojiš – kazao je Valent, koji je ove godine svom mlađem bratu Martinu prepustio ulogu pehista s ozljedama, koji je pak kazao:

– Za razliku od utrke Svjetskog kupa u Luzernu, kada sam zbog bolova u srednjem dijelu leđa morao odustati od utrke, ovdje to nije bio slučaj. I ovaj put sam ja nešto od toga osjećao, ali mi na samom natjecanju to nije smetalo. Veći je bio problem što sam zbog te ozljede u pripremama morao neke stvari preskakati i što na Prvenstvo Europe nismo došlo 100 posto spremni.

No i takve je njihov trener Nikola Bralić znao spremiti za finalnu pobjedu ispred francuskog (za 98 stotinki) i rumunjskog dvojca (za 2:97 sekundi):

– S obzirom da smo do prije tri tjedna imali dosta problema, bilo je očekivano teško jer mi nismo baš potpuno fit, ali je bilo dovoljno. Očekivali smo da će nam Francuzi pobjeći na startu, no kako se kroz središnji dio utrke nisu odvojili, kada je došao završio dio onda smo ih bez poteškoća prestigli – kazao je Bralić.

A kako je sve to izgledalo u čamcu ispričao je Martin Sinković:

– Mislili smo da će biti lakše, no nismo imali baš sjajan start i nismo uhvatili naš ritam u prvih 1000 metara, no zato smo vrlo ponosni na naš finiš. I eto, prvaci smo Europe, a to je naš prvi naslov u dvojcu bez kormilara. Počeli smo ići prema onome čemu smo se nadali i sada već uživamo u treninzima jer nam čamac stvarno dobro ide.

Zanimljiva je podudarnost da su Sinkovići slavili ispred još jednog bratskog para u kojem se jedan od njih, također, zove Valentin. Theophile i Valentin Onfroy bili su sretni s drugim mjestom, baš kao i Rumunji s broncom.

– Sretni smo što smo osvojili drugo mjesto iza Sinkovića koje jako dobro poznajemo i znamo da su sjajni natjecatelji – izjavio je Theophile Onfroy.

S ovim zlatom, Sinkovići su ušli u red posebnih u svijetu veslanja na što nas je podsjetio njihov trener Bralić:

– Postali smo prva posada koja je osvojila europsko zlato u dvojcu na pariće i dvojcu bez kormilara, u skul i rimen veslanju. Na europskim prvenstvima to se dosad nikad nije dogodilo, a naš sljedeći cilj je to isto postići i na Svjetskom prvenstvu u rujnu, a potom i za dvije godine na OI u Tokiju.

Ciljevi u životu sportaša su jedno, a ono što je ostvarivo jest nešto drugo. Jesu li zlato na SP i OI ostvariva misija? Pitali smo to štrokera Valenta:

– Ostvarivo je jer s ovim zlatom smo si pokazali da možemo. Uostalom, ni u našoj prvoj sezoni u novoj disciplini nitko nas nije razbio, možemo sa svima i zašto onda ne bismo vjerovali da možemo i do svjetskog i olimpijskog zlata. Imamo mi još dosta rezervi.

Radonić u finalu samca

Posljednjeg dana natjecanja na Prvenstvu Europe na rasporedu su finala u samcima. Za razliku od dvostrukog europskog prvaka Damira Martina, koji je zapeo u repasažu, današnjeg finala (10.45) domogao se hrvatski laki samac Luka Radonić koji je u svojoj polufinalnoj utrci bio treći.

Na žalost, olimpijski doprvak Damir Martin i dalje je u krizi iz kojeg bi ga trebalo izvući jer hrvatsko veslanje si ne može priuštiti takav luksuz da tek tako ostane bez njega. Uostalom, i ovo što rade Sinkovići nije prava slika hrvatskog veslanja i zato uživajte dok sve ovo traje. Ovakvih šampiona u ovom rudarskom sportu teško da ćemo više ikad imati.