Hrvatska ima tri finala u Bakuu, nastupa i gimnastička legenda od 50 godina

Nakon uspješno odrađenog prvog u nizu Svjetskih kupova, onog u njemačkom Cottbusu, hrvatski reprezentativci nastupaju u azerbajdžanskom Baku.

Aurel Benović imao je sjajan nastup u kvalifikacijama partera na Svjetskom kupu u Bakuu. Plasirao se u finale s petom ocjenom (13.700). Bolje ocjene dobili su Kazahstanac Karimi (14.433), Šaramkou (14.033), koji nastupa pod neutralnom zastavom, Australac Moore (14.000) i Filipinac Yulo (13.800). Marko Jovičić osvojio je 22. mjesto u kvalifikacijama s ocjenom 12.200.

U konkurenciji gimnastičarki Mila Prpić i Tijana Korent izborile su finale na preskoku. Mila je u kvalifikacijama imala petu ocjenu (12.849), a Tijana šestu ocjenu (12.699). Zanimljivo je da ćemo u finalu gledati Uzbekistanku Oksanu Chusovitinu koja ima 50 godina. Sofija Mešter nije se uspjela plasirati u finale vježbe na dvovisinskim ručama. Osvojila je 15. mjesto u kvalifikacijama (11.833).

U petak, drugog dana kvalifikacija, očekuju nas nastupi Filipa Udea i Jakova Vlaheka na konju s hvataljkama te Tina Srbića na preči. Milu Prpić gledat ćemo i drugog dana kvalifikacija, i to na parteru i gredi, dok će Tina Zelčić također nastupiti na gredi.

Finala će se održati u subotu i nedjelju, 7. i 8. ožujka, od 9 do 11 sati prema našem vremenu, nakon čega će uslijediti dodjela medalja.

Specijalist na konju s hvataljkama, Filip Ude, osvajač srebra na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. i rekorder po broju olimpijskih nastupa među našim gimnastičarima, osvrnuo se na svoj nastup na prvom ovosezonskom Svjetskom kupu:

- Što se tiče Svjetskog kupa u Cottbusu, to je bio prvi Svjetski kup, početak sezone, nisam išao na najtežu vježbu, odradio sam od početka do kraja, zauzeo 16. mjesto. Najvažnije mi je da sam prikupio bodove za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo.

Govoreći o očekivanjima u Bakuu, dodao je:

- Forma polako raste, nadam se da ću u Bakuu odraditi malo težu vježbu pa možda doći i do još boljeg plasmana. Iz natjecanja u natjecanje planiram podizati formu i jačinu vježbe, tako da se nadam da će sve proteći u najboljem planu i naravno da prođe sve bez nekih ozljeda.

Hrvatske gimnastičare i gimnastičarke nakon Bakua čeka Svjetski kup u Antalyji i to već idućeg tjedna od 12. do 15. ožujka. Važno je napomenuti kako će ove godine u kolovozu i Zagreb biti domaćin velikog gimnastičkog natjecanja – Europskog prvenstva u sportskoj gimnastici – koje će se održati od 13. do 23. kolovoza u zagrebačkoj Areni.