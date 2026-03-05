Trumpov način uspostavljanja i širenja mira po svijetu – ratom, i to ratom navođenim s privatnog imanja

Zar nas krvavo 20. stoljeće u kojem su strah, patnje, razaranja i smrt sijala i zauvijek obilježila dva strašna svjetska rata i mnoštvo manjih, regionalnih, nije ništa naučilo? Zar i od ovog 21. stoljeća moramo raditi novu masovnu ratnu grobnicu? I zar smo se baš toliko izopačili da je započinjanje mogućeg trećeg svjetskog rata postalo gotovo pa privatna zabava bogatog i moćnog čovjeka sa šiltericom u kojeg, unatoč funkciji na kojoj jest, nema ništa državničkog, vizionarskog ni miroljubivog, a ima svega kapitalističkog, proračunatog i dolarima opsjednutog?