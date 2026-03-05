Trumpov način uspostavljanja i širenja mira po svijetu – ratom, i to ratom navođenim s privatnog imanja

Zar nas krvavo 20. stoljeće u kojem su strah, patnje, razaranja i smrt sijala i zauvijek obilježila dva strašna svjetska rata i mnoštvo manjih, regionalnih, nije ništa naučilo? Zar i od ovog 21. stoljeća moramo raditi novu masovnu ratnu grobnicu? I zar smo se baš toliko izopačili da je započinjanje mogućeg trećeg svjetskog rata postalo gotovo pa privatna zabava bogatog i moćnog čovjeka sa šiltericom u kojeg, unatoč funkciji na kojoj jest, nema ništa državničkog, vizionarskog ni miroljubivog, a ima svega kapitalističkog, proračunatog i dolarima opsjednutog?
SLAVNA GLUMICA
FOTO Sjećate li se Vrtirepke iz 'Prosjaka i sinova'? Bila je san svakog muškarca, a evo kako danas izgleda
NEDAVNO RENOVIRAN
FOTO Slatkiš od stana prodaje se u zagrebačkom Stenjevcu: Sve je kao na slikama, prodaje se namješten. Ovo je cijena
ZNATE LI TKO JE?
FOTO Ona je mnogima najseksi Hrvatica, ali nema šanse da ćete pogoditi o kome je riječ po ovim starim fotografijama
Sigurnost bez kompromisa
Interesantno, kada je Obama širio mir po svijetu, svi su pljeskali i dobio je Nobelovu za mir. Trumpu to baš ne ide tako lako, bit će da je u krivom taboru.