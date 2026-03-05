Naši Portali
ODBOR ZA MIR NA DJELU

Trumpov način uspostavljanja i širenja mira po svijetu – ratom, i to ratom navođenim s privatnog imanja

Autor
Božena Matijević
05.03.2026.
u 17:15

Zar smo se baš toliko izopačili da je započinjanje mogućeg trećeg svjetskog rata postalo gotovo pa privatna zabava bogatog i moćnog čovjeka sa šiltericom u kojeg, unatoč funkciji na kojoj jest, nema ništa državničkog, vizionarskog ni miroljubivog, a ima svega kapitalističkog, proračunatog i dolarima opsjednutog?

Zar nas krvavo 20. stoljeće u kojem su strah, patnje, razaranja i smrt sijala i zauvijek obilježila dva strašna svjetska rata i mnoštvo manjih, regionalnih, nije ništa naučilo? Zar i od ovog 21. stoljeća moramo raditi novu masovnu ratnu grobnicu? I zar smo se baš toliko izopačili da je započinjanje mogućeg trećeg svjetskog rata postalo gotovo pa privatna zabava bogatog i moćnog čovjeka sa šiltericom u kojeg, unatoč funkciji na kojoj jest, nema ništa državničkog, vizionarskog ni miroljubivog, a ima svega kapitalističkog, proračunatog i dolarima opsjednutog?

Ključne riječi
rat Iran Benjamin Netanyahu Donald Trump

Komentara 4

EJ
ejStef
18:34 05.03.2026.

Interesantno, kada je Obama širio mir po svijetu, svi su pljeskali i dobio je Nobelovu za mir. Trumpu to baš ne ide tako lako, bit će da je u krivom taboru.

MC
mcalusic5
18:25 05.03.2026.

Navodno da Trump hoće birati i novog Ajatolaha.Pa predlažem Melaniju za tu funkciju. Prokleti žuti i Izraelci.Naprijed Iranci

OS
Ostrež
17:49 05.03.2026.

Siguran sam da je Buzin zabilježio i ovaj tekst naše drugarice božene

