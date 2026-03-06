Velika prilika za mlade tenisače: pobjednici Babolat Cupa idu trenirati u akademiju Rafaela Nadala

Prestižni međunarodni turnir za mlade tenisače Babolat Cup Croatia 2026, ove se godine po prvi put održava u Hrvatskoj. Riječ je o europskom juniorskom natjecanju za djevojčice i dječake do 12 godina koje se organizira u suradnji s poznatim svjetskim brendom teniske opreme Babolat.

Babolat Cup već se više od 15 godina održava u odabranim europskim zemljama, a kroz nacionalne kvalifikacijske turnire okuplja najperspektivnije mlade tenisače. Najbolji igrači iz svake zemlje dobivaju priliku nastupiti na završnom Masters turniru koji se tradicionalno održava u prestižnoj Rafa Nadal Academy u Manacoru u Španjolskoj.

Ukupni pobjednici turnira osvajaju vrijednu nagradu – tjedan dana treninga u Rafa Nadal Academy, što predstavlja jedinstveno iskustvo i iznimnu priliku za sportski i osobni razvoj svakog mladog tenisača.

Jedan od najpoznatijih bivših sudionika i ambasadora Babolat Cupa je španjolski tenisač Carlos Alcaraz. Njegovi uspjesi na svjetskoj teniskoj sceni, uključujući osvajanje Grand Slam titula, potvrđuju važnost ovakvih turnira u ranom prepoznavanju vrhunskih sportskih talenata.

U Hrvatskoj će se Babolat Cup održati kao nacionalni turnirski ciklus u kategoriji dječaka i djevojčica do 12 godina. Natjecanje će uključivati četiri turnira 2. ranga, koji će se održavati od ožujka do rujna. Igrači će na turnirima osvajati bodove prema važećem sustavu rangiranja Hrvatski teniski savez, a najbolji natjecatelji izborit će plasman na završni međunarodni Masters turnir u prosincu.

Pobjednici hrvatskog ciklusa u konkurenciji dječaka i djevojčica osvajaju vrijednu nagradu – tjedan dana treninga u Rafa Nadal Academy, uz dodatno sponzorstvo tvrtke Babolat. Turniri će se igrati u Rijeci (od 7.d 10.ožujka), Zadru (od 21. do 24.ožujka), Karlovcu (od 9. do 12. svibnja) i Zagrebu (od 26. do 29. rujna).

Organizatori pozivaju sve mlade tenisače do 12 godina da se prijave putem svojih klubova i uključe u ovaj jedinstveni međunarodni projekt koji mladim sportašima otvara vrata velikih teniskih pozornica.