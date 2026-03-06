Naši Portali
VEČERAS OD 20 SATI

Pojačane mjere sigurnosti u Veroni uoči otvaranja ZPOI

Milano Cortina 2026 Winter Olympics - Opening Ceremony
Fabrizio Carabelli/PRESS ASSOCIA
VL
Autor
Hina
06.03.2026.
u 18:57

Prije dva tjedna u veronskoj Areni su zatvorene Zimske olimpijske igre. Sve je prošlo u najboljem redu pa su domaćini uvjereni kako će i svečanost otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara proteći bez problema.

Posebnu pažnju domaćini Paraolimpijskih igara u Milanu i Cortini posvetili su sigurnosti natjecanja pa tako i svečanosti otvaranja koja se održava u petak u Veroni.

Prije dva tjedna u veronskoj Areni su zatvorene Zimske olimpijske igre. Sve je prošlo u najboljem redu pa su domaćini uvjereni kako će i svečanost otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara proteći bez problema.

Kako bi se osigurali najviši sigurnosni standardi i uredan tijek događaja, Prefektura Verone je u koordinaciji s nacionalnim vlastima i Zakladom Milano-Cortina razvila detaljan operativni plan.

U širem središtu grada uspostavljena je zona maksimalne sigurnosti, od ponoći 4. ožujka do 2 sata ujutro 7. ožujka. Na dan ceremonije bila je uspostavljena i Žuta zona s kontroliranim pristupom od 9 sati ujutro u petak do 2 sata ujutro sljedećeg dana.

Lokalnom stanovništvu unutar Žute zone bilo je dopušteno kretanje samo s posebnom propusnicom koju je izdala Općina putem posebnog portala.

Oko Arene je proglašena zone maksimalne sigurnosti, a pristup je bio omogućen samo radnicima, gledateljima s ulaznicom, nadležnim tijelima i akreditiranim osobama.

Promjene su utjecale na veći dio starog grada, uključujući i ulice kojima će proći paraolimpijski plamen. Za vrijeme prolaza trasom bit će zabranjen sav promet, a u petak od 8.00 sati parkiranje je bilo strogo zabranjeno na svim mjestima unutar sigurnosnog perimetra.

U petak su bile zatvorene sve škole i dječji vrtići koji se nalaze u povijesnom središtu Verone. Zabranjen je i prelet zrakoplova i dronova u zračnom prostoru iznad Arene, s izuzetkom zrakoplova za provedbu zakona, spasilačkih helikoptera, te zrakoplova ovlaštenih za snimanje i prijenos slika predstave u tijeku.

Svečanost otvaranja Zimskih paraolimpijskih igara je večeras s početkom u 20.00 sati.
Ključne riječi
ZOI 2026. Paraolimijske igre

