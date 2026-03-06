Sjećate se nje? Zaradila je puste milijune, a onda je sve nestalo: 'Moji roditelji ostavili su me bez ičega'

Arantxa Sanchez Vicario imala je izvanrednu tenisku karijeru, a njezino ime i danas se spominje među najvećim legendama ženskog tenisa. Bivša svjetska igračica broj 1 nosi prestižnu titulu prve igračice koja je ikada pobijedila legendarne sestre Venus i Serenu Williams.

Sanchez Vicario tijekom karijere osvojila je 14 Grand Slam naslova, uključujući tri titule na Roland Garrosu i jedan naslov na US Openu. Uz to, osvojila je četiri olimpijske medalje i pet naslova u Fed Cupu (danas Billie Jean King Cup), čime je potvrdila status jedne od najvećih španjolskih i svjetskih tenisačica. Njezino nasljeđe dodatno je učvršćeno kada je drugi show court na Madrid Openu dobio njezino ime.

Kada je 2002. godine odlučila završiti karijeru, činilo se da Sánchez Vicario zatvara poglavlje na koje bi svaka igračica mogla biti ponosna. Međutim, javnost je šokirala objava njezine autobiografije u kojoj je otkrila dramatične detalje o svojim financijama.

Iako je tijekom karijere zaradila gotovo 60 milijuna dolara,17 milijuna od nagradnog fonda i 40 milijuna kroz sponzorstva, tvrdi da danas nije ostalo ništa. Sanchez Vicario je optužila svoje roditelje za potpunu kontrolu nad njezinim financijama, koja je rezultirala gubitkom cijelog bogatstva.

"Moji roditelji ostavili su me bez ičega, sada dugujem poreznim vlastima i neću šutjeti. Istina je da je odnos s mojom obitelji nepostojeći. Kako je moguće da sve što sam stekla nestalo, da ne postoji? Ja sam žrtva i prevarena", napisala je Sanchez Vicario.

Sanchez Vicario je kasnije tužila svog oca i starijeg brata Javiera zbog nesavjesnog upravljanja novcem, a sudski proces trajao je tri godine prije nego što je okončan privatnom nagodbom. Šokantne tvrdnje potresle su španjolski tenis, budući da je obitelj Sánchez-Vicario bila smatrana pravom teniskom dinastijom, njezini brat Javier i Emilio bili su uspješni u parovima, a igrali su za Španjolsku u Davis Cupu.

Majka Arantxe, Marisa, javno je odbacila optužbe: "Nikada nismo iskorištavali Arantxu i nije bankrotirala. Dvadeset godina živjeli smo za nju. Sve ostalo smo stavili po strani i ugrozili naš život i brak. Od malih nogu pratila sam je nasvim turnirima. Jasno je da smo zakazali s njom."