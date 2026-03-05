Iako Hrvatska nema litija, ima tvornicu za njegovu preradu, prvu i zasad jedinu u cijeloj Europi. Sagrađena je i čeka početak rada u srcu Like, u poslovnoj zoni Smiljansko polje kod Gospića, tik do naselja i rijeke Like! I dok su se naši susjedi u Srbiji – u kojoj postoje i ozbiljne rezerve ove sirovine nužne u modernoj tehnologiji bez koje nema baterija kako za vozila tako ni za uređaje, a litijeve soli zanimljive su i medicini – izborili da se zaustavi planirana eksploatacija litija i gradnja tvornice za njegovu preradu zbog mogućeg onečišćenja okoliša i ugroze zdravlja ljudi, u Hrvatskoj, koja je u Europskoj uniji i koja ima znatno jaču zakonsku regulativu koja štiti okoliš, kapital je, očito, pronašao način da dođe do svih dozvola potrebnih za gradnju postrojenja. Od početka projekt prate dvojbe, intrige, proturječne izjave vlasnika tvornice koji, slučajno ili ne, manipuliraju i nadležnima u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.
Zbog litija idemo do institucija EU ako je državi važniji kapital od života ljudi
Vlasnička struktura tvornice vrlo je zanimljiva. Investitori su Aleksandar Devčić, Konstantin Bondarenko i njemački HELM AG, koji zajedno ulažu sedam milijuna eura u tvornicu za preradu litija za koju, očito, nemaju ni sve dozvole
Divno. Litijum iz Srbije ce se preradjivati u Hrvatskoj, a Svaba ce biti sef. Zivjelo bratstvo i jedinstvo.