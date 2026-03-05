Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
JAVNOST UZNEMIRENA

Zbog litija idemo do institucija EU ako je državi važniji kapital od života ljudi

Autor
Snježana Bičak
05.03.2026.
u 18:20

Vlasnička struktura tvornice vrlo je zanimljiva. Investitori su Aleksandar Devčić, Konstantin Bondarenko i njemački HELM AG, koji zajedno ulažu sedam milijuna eura u tvornicu za preradu litija za koju, očito, nemaju ni sve dozvole

Iako Hrvatska nema litija, ima tvornicu za njegovu preradu, prvu i zasad jedinu u cijeloj Europi. Sagrađena je i čeka početak rada u srcu Like, u poslovnoj zoni Smiljansko polje kod Gospića, tik do naselja i rijeke Like! I dok su se naši susjedi u Srbiji – u kojoj postoje i ozbiljne rezerve ove sirovine nužne u modernoj tehnologiji bez koje nema baterija kako za vozila tako ni za uređaje, a litijeve soli zanimljive su i medicini – izborili da se zaustavi planirana eksploatacija litija i gradnja tvornice za njegovu preradu zbog mogućeg onečišćenja okoliša i ugroze zdravlja ljudi, u Hrvatskoj, koja je u Europskoj uniji i koja ima znatno jaču zakonsku regulativu koja štiti okoliš, kapital je, očito, pronašao način da dođe do svih dozvola potrebnih za gradnju postrojenja. Od početka projekt prate dvojbe, intrige, proturječne izjave vlasnika tvornice koji, slučajno ili ne, manipuliraju i nadležnima u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.

Ključne riječi
Gospić Darko Milinović tvornica Lika litij

Komentara 1

Pogledaj Sve
ME
medenjak
18:45 05.03.2026.

Divno. Litijum iz Srbije ce se preradjivati u Hrvatskoj, a Svaba ce biti sef. Zivjelo bratstvo i jedinstvo.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!