Zbog litija idemo do institucija EU ako je državi važniji kapital od života ljudi

Iako Hrvatska nema litija, ima tvornicu za njegovu preradu, prvu i zasad jedinu u cijeloj Europi. Sagrađena je i čeka početak rada u srcu Like, u poslovnoj zoni Smiljansko polje kod Gospića, tik do naselja i rijeke Like! I dok su se naši susjedi u Srbiji – u kojoj postoje i ozbiljne rezerve ove sirovine nužne u modernoj tehnologiji bez koje nema baterija kako za vozila tako ni za uređaje, a litijeve soli zanimljive su i medicini – izborili da se zaustavi planirana eksploatacija litija i gradnja tvornice za njegovu preradu zbog mogućeg onečišćenja okoliša i ugroze zdravlja ljudi, u Hrvatskoj, koja je u Europskoj uniji i koja ima znatno jaču zakonsku regulativu koja štiti okoliš, kapital je, očito, pronašao način da dođe do svih dozvola potrebnih za gradnju postrojenja. Od početka projekt prate dvojbe, intrige, proturječne izjave vlasnika tvornice koji, slučajno ili ne, manipuliraju i nadležnima u Ministarstvu zaštite okoliša i zelene tranzicije.